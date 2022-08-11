Христиане отмечают церковный праздник 11 августа в честь турецкого мученика и проповедника Калинника. Имя святого связано с калиной, поэтому в этот день чтили это растение.
Наши предки заметили, что с 11 августа начинаются первые осенние заморозки. Перелетные птицы начинают улетать на юг, а деревья все больше желтеют. Осенние заморозки опасны для посевов, поэтому на всех полях старались собрать урожай. День считается очень удачным для сбора лекарственных растений и ягод. Также в эту дату можно собирать грибы в лесу. 11 августа приносит удачу и хороший улов рыбакам.
11 августа у наших предков называлось калиновым праздником. Сегодня собирают ягоды калины и готовят из них калиновое варенье, компоты, пироги. В эту дату женщины умываются калиновым соком для здоровой и красивой кожи. Если возле дома сегодня посадить молодую калину, то в семье всегда будет счастье и взаимопонимание.
Что нельзя делать 11 августа
- Ни в коем случае нельзя рубить калину и ломать её ветки.
- Нельзя ругаться и спорить возле деревьев.
- Неудачный день для новых дел, важных проектов и крупных покупок.
Приметы погоды 11 августа
- Если овес ещё зеленый, то осень будет дождливой.
- Если целый день стоит туман, то урожай зерновых культур будет отличным.
- Если 11 августа тепло, то весь сентябрь будет теплым.
- Много грецких орехов уродилось - к морозной зиме.
- Если в лесу мало белых грибов - зима будет снежной, но теплой.