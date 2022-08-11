Народный праздник 11 августа известен как день Калинника.

Христиане отмечают церковный праздник 11 августа в честь турецкого мученика и проповедника Калинника. Имя святого связано с калиной, поэтому в этот день чтили это растение.

Наши предки заметили, что с 11 августа начинаются первые осенние заморозки. Перелетные птицы начинают улетать на юг, а деревья все больше желтеют. Осенние заморозки опасны для посевов, поэтому на всех полях старались собрать урожай. День считается очень удачным для сбора лекарственных растений и ягод. Также в эту дату можно собирать грибы в лесу. 11 августа приносит удачу и хороший улов рыбакам.

11 августа у наших предков называлось калиновым праздником. Сегодня собирают ягоды калины и готовят из них калиновое варенье, компоты, пироги. В эту дату женщины умываются калиновым соком для здоровой и красивой кожи. Если возле дома сегодня посадить молодую калину, то в семье всегда будет счастье и взаимопонимание.

Что нельзя делать 11 августа

Ни в коем случае нельзя рубить калину и ломать её ветки. Нельзя ругаться и спорить возле деревьев. Неудачный день для новых дел, важных проектов и крупных покупок.

Приметы погоды 11 августа

Если овес ещё зеленый, то осень будет дождливой.

Если целый день стоит туман, то урожай зерновых культур будет отличным.

Если 11 августа тепло, то весь сентябрь будет теплым.

Много грецких орехов уродилось - к морозной зиме.

Если в лесу мало белых грибов - зима будет снежной, но теплой.

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