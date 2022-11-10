Народный праздник 10 ноября известен под названиями Параскева Пятница, Параскева Льняница.

Христиане отмечают церковный праздник 10 ноября в честь великомученицы Параскевы. Наши предки очень любили эту святую и возводили в честь неё много храмов. Её считают покровительницей всех женщин, а день Параскевы называют "бабьим праздником".

День считается удачным для косметологических процедур, походов в парикмахерскую и всего, что связано с красотой. В давние времена женщины прихорашивались у иконы Параскевы и просили у святой девичьей красоты. Также святой молились о сохранении душевного и умственного здоровья, семейном счастье, легкой беременности и родах.

Великомученице Прасковье молодые девушки молились об удачном замужестве. Они просили святую послать им достойного жениха, с которым можно создать крепкую семью. На день Параскевы было принято знакомить жениха с родителями невесты. Затья несли теще пироги с маком в качестве угощения.

Видео дня

В давние времена незамужние девушки начинали вышивать свадебный рушник. 9 ноября молились святой Прасковье, чтобы она помогла в вышивании. Узор рушника в разных регионах Украины отличался. Если девушка не успевала закончить работу к свадьбе, то ей помогали родственницы, чтобы невесту не посчитали лентяйкой.

В целом Параскева считается покровительницей швей, прях и ткачих. Поэтому день очень удачен для рукоделия.

Что нельзя делать 10 ноября

Зятю в этот день нельзя спорить с тещей и приходить к ней в гости без угощения, иначе отношения испортятся. Женщинам нельзя ходить с распущенными волосами сегодня. По давнему поверью, кто 10 ноября много смеется, тот позднее будет много плакать. С давних времен на этот день установлен запрет на мытье полов. Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг - так можно передать судьбу малыша.

Приметы погоды 10 ноября

Если с вишни не опали листья, то теплая погода продержится долго, а зима будет поздней.

Если белка ходит по земле, то скоро потеплеет, а если не слезает с дерева, то близится похолодание.

Утренний туман - к оттепели.

Утром над водой стелется пар - к теплой и солнечной погоде.

Если ночью вокруг луны видны круги, то скоро будет сильная буря.

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