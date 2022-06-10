Народный праздник 10 июня имеет названия Никита-гусятник, Евтихий.

Христиане отмечают церковный праздник 10 июня в честь епископа Никиты Халкидонского. Святой считается покровителем гусей. Сегодня удачный день, чтобы купить утят или гусят. Считается, что купленные в этот день птицы вырастут большими и здоровыми.

В этот день читают молитвы о здоровье домашней птицы, а также о детском здоровье. Дата считается неблагополучной для детей, их не стоит оставлять без присмотра. 10 июня многих людей мучают головные боли.

Что нельзя делать 10 июня

Спать днем сегодня - к плохому самочувствию. Ни в коем случае нельзя обижать птиц и плохо с ними обращаться. Родителям нельзя запугивать ребенка и рассказывать страшные истории, иначе ребенок вырастет пугливым. Не стоит приглашать в дом незнакомцев.

Приметы погоды 10 июня

Если день безветренный, то урожай будет хороший.

Утренняя роса сулит хороший урожай зерна.

Если день очень жаркий, то осень будет морозной.

Гуси вечером кричат - к дождям.

Гусь чистит перья - к хорошей погоде.

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