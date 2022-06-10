Христиане отмечают церковный праздник 10 июня в честь епископа Никиты Халкидонского. Святой считается покровителем гусей. Сегодня удачный день, чтобы купить утят или гусят. Считается, что купленные в этот день птицы вырастут большими и здоровыми.
В этот день читают молитвы о здоровье домашней птицы, а также о детском здоровье. Дата считается неблагополучной для детей, их не стоит оставлять без присмотра. 10 июня многих людей мучают головные боли.
Что нельзя делать 10 июня
- Спать днем сегодня - к плохому самочувствию.
- Ни в коем случае нельзя обижать птиц и плохо с ними обращаться.
- Родителям нельзя запугивать ребенка и рассказывать страшные истории, иначе ребенок вырастет пугливым.
- Не стоит приглашать в дом незнакомцев.
Приметы погоды 10 июня
- Если день безветренный, то урожай будет хороший.
- Утренняя роса сулит хороший урожай зерна.
- Если день очень жаркий, то осень будет морозной.
- Гуси вечером кричат - к дождям.
- Гусь чистит перья - к хорошей погоде.