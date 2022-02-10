Народный праздник 10 февраля имеет названия День домового, Ефремов день.

Христиане отмечают церковный праздник 10 февраля в честь святого Ефремия. Наши предки в эту дату отмечали День домового. Верили, что в эту дату можно увидеть домового в образе животного. По народным представлениям, такая встреча сулила серьезную болезнь и даже смерть.

В этот день люди старались задобрить домового, чтобы он не пакостил в доме. Ему ставили миску молока или каши. Если домовой найдет угощение, то весь год будет послушным. Также домовой не любит ссоры, поэтому 10 февраля старались не ругаться.

10 февраля нужно тщательно убрать дом и подмести полы, а также вымыть окна.

Что нельзя делать 10 февраля

Ни в коем случае нельзя сегодня убивать пауков, сверчков и других насекомых. Святой Ефремий считается покровителем насекомых и может разгневаться. Ссориться и ругаться в этот день - к беде. Нельзя гладить и кормить незнакомых животных.

Приметы погоды 10 февраля

Сухой снег сулит оттепель, мокрый - морозы.

Густой воздух - к дождю и пасмурной погоде.

Ветреный день - к дождливому лету.

Лед на озерах и реках растаял - к ранней весне.

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