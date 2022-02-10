Что можно делать 10 февраля, а от чего лучше отказаться, чтобы не разгневать святых - узнайте на УНИАН.

Ефрем родился в Месопотамии, был воспитан в благочестии и любви к Богу. В ранних летах ушел в пустыню и стал вести иноческий образ жизни. За такие труды Господь благословил его даром премудрости - речи Ефрема были настолько сладкими, что народ слушал и внимал, не сомневаясь в истине сказанного.

Такой дар был уготован Ефрему с детства - родители его однажды видели сон, в котором на языке сына распустились ветви, благоухающие цветами и поднимающиеся до самых небес. И уже в то время, когда Ефрем жил в пустыне, один из святых старцев тоже видел сон, в котором муж-небожитель искал человека, которому можно передать свиток со священным писанием.

Читайте также10 февраля 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСвятой Ефрем родился во время царствования Константина Великого и дожил до царствования Феодосия Великого. За свою жизнь он совершил множество богоугодных деяний и спас тысячи душ, а затем мирно отошел в Царствие Небесное.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 10 февраля - Ефремов день.

Православный праздник 10 февраля - день памяти Ефрема Печерского

Известно, что в молодом возрасте Ефрем служил при дворе князя Изяслава. Через несколько лет все мирское ему опостылело, он принял монашеский постриг и ушел в Антониеву пещеру. Затем путешествовал в Константинополь, где вел подвижническую жизнь в одной из обителей.

Вскоре был вызван в Киев и поставлен епископом Переяславским. За время время своего служения Ефрем прославился, как благочестивый человек, который не жалеет сил и денег на нуждающихся. Например, именно Ефрем Печерский построил больницы, где можно было получить бесплатное лечение. Скончался святой в 1098 году.

Приметы 10 февраля

сильный ветер в этот день - год будет сырым и холодным;

дым стелется низко по земле - ждать снегопада;

убить насекомого в доме - разозлить домового;

пойти на рыбалку 10 февраля - к богатому улову.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь в этот день категорически запрещает ссориться и ругаться. Такого же мнения придерживались и наши предки - считалось, что конфликты 10 февраля тревожат Домового и он может начать вредить хозяевам.

Что можно делать 10 февраля

Славяне эту дату называли "Именины Домового". Женщины убирали в доме особенно тщательно, ни в коем случае не произнося матерных слов. Приступая к трапезе, нужно было поставить на стол порцию угощения для "соседа", чтобы задобрить его. Существовало поверье - девушкам после полудня нужно много смотреться в зеркало. Такой ритуал обеспечит долгую молодость и красоту.

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