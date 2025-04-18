Страстная пятница считается у христиан днем глубокой скорби и покаяния.

Согласно Писанию, в Великую пятницу Иисус Христос был распят иудеями на кресте, на котором и умер после мучений. Этот день советуют посвятить духовному очищению - если есть возможность, пойти в храм, поразмышлять о жизни, своих грехах, прочесть молитву. Какие молитвы в Страстную пятницу принято читать, УНИАН спросил у священника.

Какие молитвы в Страстную пятницу читать

Как рассказал УНИАН священник ПЦУ, богослов и религиозный обозреватель Иван Петрущак, в этот день следует духовно готовиться к Пасхе и вспоминать Страсти Христовы.

"В пятницу - самый строгий пост во всем году. Прихожане идут в церковь, чтобы поклониться плащанице и лишь после этого употребляют постную пищу. В этот день также читают молитвы покаяния, Евангелие о Страстях Христовых, где упоминаются страдания Христа, его погребение", - говорит отец Иван.

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В пятницу накануне Пасхи священник советует читать такую молитву:

Когда славные ученики просвещались при умовении на вечере, тогда злочестивый Иуда, больной сребролюбием, омрачался и предавал Тебя, Праведного Судию, беззаконным судиям. Посмотри на стяжателя богатства, из-за этого удавившегося. Беги от несытой души, дерзнувшему так приступить к Учителю. Благий о всех, Господи, слава Тебе.

***

Искупил Ты нас, Господи, от клятвы закона честной Твоей кровью: когда был на кресте распят и копьем проколот, бессмертие Ты источил людям; Спаситель наш, слава Тебе.

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Придите, прославим Иосифа, навеки памятного, ночью к Пилату пришедшего и Жизнь всех испросившего: "Отдай мне Сего Странника, Который не имеет, где главу приклонить; отдай мне Сего Странника, Которого ученик коварный предал на смерть; отдай мне Сего Странника, Которого Матерь, видя висящим на Кресте, с рыданиями взывала и по-матерински восклицала: "Увы Мне, Дитя Мое! Увы Мне, Свет Мой и Жизнь Моя возлюбленная! Ибо предсказанное в храме Симеоном в сей день сбылось: Мое сердце меч пронзил, но в радость о воскресении Твоем плач претвори!" Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе, и святому воскресению.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Страстную пятницу - священник рассказал, как нужно провести этот день.

справка Иван Петрущак Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак - священник Православной Церкви Украины, ведет информационную борьбу в медиапространстве против РПЦ и ее имперской идеологии, выступает за духовную независимость Украины и поддерживает единство украинского православия, пишет аналитические материалы для СМИ. Учился в Киевской православной богословской академии, магистр богословия. Ведет воскресную школу в селе Рославичи и там проводит богослужения.

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