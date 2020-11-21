В этот день православные чествуют главу войска небесного – архангела Михаила. Также поздравления звучат в адрес мужчин по имени Михаил.

Сегодня, 21 ноября, православные христиане отмечают Собор архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, или, как называют его в народе – Михайлов день.

Дата празднования выбрана не случайно, ведь ноябрь является 9-м месяцем от марта, с которого в древности начиналось исчисление нового года. В честь всех 9-ти ангельских чинов именно в ноябре установлен их праздник.

Архангел Михаил: что о нем известно

Праздник имеет полное название Собор архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных, поскольку собор – это соединение, совокупность всех святых ангелов во главе с архистратигом Михаилом. Все они славят Святую Троицу и служат Богу.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годАрхангел Михаил является архистратигом (главнокомандующим). По церковным канонам, он возглавляет все девять чинов ангелов и является главным воином в битве добра и зла. Считается, что именно архистратиг Михаил победил сатану, сбросив его и других падших духов с небес. Вооруженный мечом он стоит на страже врат рая.

Как глава воинства Господня архангел Михаил считается покровителем войска и защитником верующих. Его также называют защитником душ умерших. Именно архистратиг Михаил на Страшном суде призовет трубным гласом мертвых из могил и будет молиться Господу об их прощении.

Традиции празднования Михайлова дня

В этот день, конечно же, прежде всего следует сходить в церковь и помолиться перед иконой архистратига Михаила, прося у него защиты от лукавого и темных сил.

Важной традицией праздника Собора архистратига Михаила является помощь бедным и нуждающимся. Этот день - прекрасная возможность, чтобы помириться с тем, с кем человек находится в ссоре.

На Михаила принято устраивать гуляния, ходить в гости. По случаю праздника накрывают щедрый стол с многообразием мясных блюд, ведь совсем скоро начнется 40-дневный Рождественский пост. Поэтому в Михайлов день лакомятся вкусными яствами, которые длительное время потом будут под запретом. К столу приглашаются гости, так как по примете много гостей в этот день пророчат хозяевам зажиточный следующий год.

Для украинцев этот день имеет особое значение, ведь архистратиг Михаил считается покровителем столицы Украины – города Киева.

Кроме того, сегодня принято поздравлять всех мужчин по имени Михаил с их Днем ангела.

Что запрещено делать в праздник архистратига Михаила

Категорически нельзя в этот день рубить топором, резать ножом, ткать и заниматься любой домашней работой. В народе верили, что это может разозлить архистратига Михаила, из-за чего в семье будут несчастья.

В праздник Собор архистратига Михаила также стоит постараться ни с кем не ссориться и оставаться в хорошем настроении до самого вечера.

На Михайлов день никому нельзя отказывать в помощи. Совершенно нежелательное в этот день уныние.

Приметы на Михайлов день

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеИздавна в народе считалось, что на праздник архангела Михаила зима полноценно вступала в свои права. В этот день было принято загонять скот в зимний двор, а также внимательно следить за знаками природы.

Если в Михайлов день снежно, то и Пасха будет в снегу.

Если 21 ноября нет даже мороза – жди теплую зиму.

Утренний иней предвещает снежную зиму, а туман – теплую.

Если в этот день нет ветра и никаких осадков – скоро ударят морозы.

А если весь день на Михаила ясно – значит, скоро наступят трескучие морозы.

Поздравления с Днем ангела Михаила

***

Михайлов день пришел к вам в дом.

Пусть мир, достаток будут в нём,

Пусть солнце светит вам с небес.

Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,

А в семьях — радости, тепла.

Пусть Бог всегда вас бережет,

Пусть праздник счастье принесет!

***

Пусть архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И подарит новых сил,

Души сделает богаче.

Отведет печаль и зло,

От беды крылом укроет,

Только счастье и тепло

Дом ваш бережно наполнят.

***

Сильный, мужественный и простой,

Одним словом — молодой!

Ты лучший у нас в мире,

Просто чудо — ты такой!

Михаил, мы тебя поздравляем,

С днем ​​ангела твоим,

И одно тебе желаем —

Будь ты всегда золотым!

***

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил придаст на все,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст сил и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ​​ангела Михаила,

Прими поздравления!

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Автор: Алина Вишневская