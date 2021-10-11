Ежегодно 11 октября отмечается милый и светлый праздник – Международный день девочек, провозглашенный ООН в 2012 году. Цель у такого яркого праздника остросоциальная – привлечение внимания общества к проблемам, с которым сталкиваются девочки в разных странах мира. В честь этого дня проводятся различные выставки, фотопроекты и социальные акции. А девочки получают поздравления и подарки.
УНИАН собрал милые и искренние поздравительные строки для всех девочек с их праздником в стихах и прозе, а также яркие открытки и картинки.
День девочек: поздравительные стихи и открытки
У девочек сегодня праздник,
Знает каждый одноклассник.
Что девочек нужно беречь и любить,
Без них очень сложно будет всем жить.
Поздравим прекрасных,
Желая добра.
Дней много ясных,
Будет не зря.
Не плачьте, красивые,
Вы никогда,
Пусть глазки сверкают –
Словно звезда.
***
Быть девочкой прекрасно!
Девчонки, вы согласны?!
Ведь все мы так красивы
И слабость – наша сила!
В душе пусть доброта
У вас царит всегда!
Купайтесь в счастье вечно
И будьте безупречны!
***
Девочки-цветочки,
Ох, бегут годочки.
Дарим вам подарки,
Улыбнитесь ярко.
Вот вам по цветочку,
Посчитай годочки.
Сегодня праздник ваш,
Не опускай ты глаз.
Радуйтесь всегда,
Слезы – лишь вода.
Улыбайтесь чаще,
Становитесь краше.
***
Девчонки, косички и ленточки!
Вы – радость и краски парней.
Веселые, милые девочки,
Бутонов весенних нежней,
Прекрасней садов распрекрасных,
Красивее красных одежд!
Вы в мире для солнечных, ясных,
Для светлых-пресветлых надежд!
***
Девочки, оденем юбки,
Это сделать нам не лень,
Мы накрасим в красный губки
В наш международный день!
Сходят пусть с ума мужчины,
Потеряют свой покой,
Поздравлять есть нас причина,
И дотронуться рукой!
***
Красивое платье, банты в волосах
И огонечки счастья в глазах.
Все девочки мира сегодня красивы,
Для них мальчишки моря бороздили.
Искали они украшения в дары,
Конфеты и сласти всем преподнесли.
Милые девочки, вы улыбайтесь
И в одежды красивые всегда наряжайтесь.
Вы наша радость, свет и добро
С вами на землю приходит тепло.
Вы радуга яркая после дождя,
От души смейтесь всегда.
Поздравления с Днем девочек в прозе и картинках
***
Наступил наш долгожданный праздник – Международный день девочек. В этот день я хочу пожелать вам, девчонки, само искреннего счастья. Пусть веселое октябрьское солнышко ласково освещает ваши окошки. А ночная луна пусть освещает ваш путь и подскажет звездам, чтобы помогли найти вам счастье.
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Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю, чтобы в жизни было как можно больше ярких бантиков, заколок и резиночек, красивых платьиц, юбочек и блуз, весёлых игр, путешествий и затей, добрых историй, сказок и людей, чудесных сновидений, увлечений и событий!
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Вас, очаровательные принцессы, от всей души поздравляю с Международным днем девочек! Пусть этот праздник принесет вам самое лучшее и доброе, что есть на свете. Пусть в ваших прекрасных глазках зажжется настоящий огонек любви и счастья!
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Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю нарядных платьиц и больших-больших секретов. Желаю крутых идей для причёсок и для самых весёлых игр. Желаю море сладостей и заветных желаний. Желаю всегда хорошей погоды и волшебного настроения для твоего девичьего сердца.