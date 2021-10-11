Красивые стихотворные строки и картинки по случаю прекрасного девичьего праздника.

Ежегодно 11 октября отмечается милый и светлый праздник – Международный день девочек, провозглашенный ООН в 2012 году. Цель у такого яркого праздника остросоциальная – привлечение внимания общества к проблемам, с которым сталкиваются девочки в разных странах мира. В честь этого дня проводятся различные выставки, фотопроекты и социальные акции. А девочки получают поздравления и подарки.

УНИАН собрал милые и искренние поздравительные строки для всех девочек с их праздником в стихах и прозе, а также яркие открытки и картинки.

День девочек: поздравительные стихи и открытки

У девочек сегодня праздник,

Знает каждый одноклассник.

Что девочек нужно беречь и любить,

Без них очень сложно будет всем жить.

Поздравим прекрасных,

Желая добра.

Дней много ясных,

Будет не зря.

Не плачьте, красивые,

Вы никогда,

Пусть глазки сверкают –

Словно звезда.

***

Быть девочкой прекрасно!

Девчонки, вы согласны?!

Ведь все мы так красивы

И слабость – наша сила!

В душе пусть доброта

У вас царит всегда!

Купайтесь в счастье вечно

И будьте безупречны!

***

Девочки-цветочки,

Ох, бегут годочки.

Дарим вам подарки,

Улыбнитесь ярко.

Вот вам по цветочку,

Посчитай годочки.

Сегодня праздник ваш,

Не опускай ты глаз.

Радуйтесь всегда,

Слезы – лишь вода.

Улыбайтесь чаще,

Становитесь краше.

***

Девчонки, косички и ленточки!

Вы – радость и краски парней.

Веселые, милые девочки,

Бутонов весенних нежней,

Прекрасней садов распрекрасных,

Красивее красных одежд!

Вы в мире для солнечных, ясных,

Для светлых-пресветлых надежд!

***

Девочки, оденем юбки,

Это сделать нам не лень,

Мы накрасим в красный губки

В наш международный день!

Сходят пусть с ума мужчины,

Потеряют свой покой,

Поздравлять есть нас причина,

И дотронуться рукой!

***

Красивое платье, банты в волосах

И огонечки счастья в глазах.

Все девочки мира сегодня красивы,

Для них мальчишки моря бороздили.

Искали они украшения в дары,

Конфеты и сласти всем преподнесли.

Милые девочки, вы улыбайтесь

И в одежды красивые всегда наряжайтесь.

Вы наша радость, свет и добро

С вами на землю приходит тепло.

Вы радуга яркая после дождя,

От души смейтесь всегда.

Поздравления с Днем девочек в прозе и картинках

***

Наступил наш долгожданный праздник – Международный день девочек. В этот день я хочу пожелать вам, девчонки, само искреннего счастья. Пусть веселое октябрьское солнышко ласково освещает ваши окошки. А ночная луна пусть освещает ваш путь и подскажет звездам, чтобы помогли найти вам счастье.

***

Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю, чтобы в жизни было как можно больше ярких бантиков, заколок и резиночек, красивых платьиц, юбочек и блуз, весёлых игр, путешествий и затей, добрых историй, сказок и людей, чудесных сновидений, увлечений и событий!

***

Вас, очаровательные принцессы, от всей души поздравляю с Международным днем девочек! Пусть этот праздник принесет вам самое лучшее и доброе, что есть на свете. Пусть в ваших прекрасных глазках зажжется настоящий огонек любви и счастья!

***

Поздравляю с Международным днём девочек. Желаю нарядных платьиц и больших-больших секретов. Желаю крутых идей для причёсок и для самых весёлых игр. Желаю море сладостей и заветных желаний. Желаю всегда хорошей погоды и волшебного настроения для твоего девичьего сердца.

Вас также могут заинтересовать подобные материалы:

Автор: Виолетта Орлова