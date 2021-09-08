Во всем мире День экономиста отмечают 12 октября

Впервые термин "экономика" появился в IV веке до н.э - люди начали активно развивать домоводство.

Позже, в XVI веке, стали задумываться о своих целях и о методах их достижения. Они поняли, что желаемый результат достигается только благодаря планированию и стратегии, и начали разумнее относиться к финансам, как к неотъемлемой части своей жизни. Таким образом, XVI век считается началом зарождения первых экономических школ.

Ранее мы рассказывали, какие праздники в сентябре будут отмечать украинцы и получат ли они дополнительные выходные.

Как отмечать День экономиста 2021 - традиции праздника

В Украине, как и во всем мире, проводятся различные конференции и выставки. Специалисты в области экономики представляют людям результаты своей деятельности, компании ищут сотрудников и партнеров.

Читайте такжеПравославный календарь 2021 на каждый день: какие праздники отмечаем в сентябреДополнительно устраивают мастер-классы, лекции и семинары, цель которых - повысить уровень квалификации экономистов.

Отдельные рабочие коллективы устраивают фуршеты и корпоративные мероприятия, вручают грамоты и ценные призы лучшим сотрудникам.

С Днем экономиста 2021 - пожелания в стихах и прозе, поздравительные открытки

Сегодня День экономиста,

Считать умельцев светлый день.

Пусть взгляд ваш радостью искрится.

Не будет горестей, проблем.

Желаем вам большого счастья,

Любви огромной, доброты,

И никогда не ошибаться.

Успех с удачею найти.

Пусть будет много в вашей жизни

Улыбок, встреч, воспоминаний.

А мы вас с Днем экономиста

Сегодня дружно поздравляем.

Поздравляем замечательных людей, которые виртуозно, профессионально и с абсолютным знанием своего дела владеют цифрами, сметами, отчетами и всеми финансовыми делами. Желаем вам благополучия и безошибочных результатов работы. Желаем экономического, личностного и государственного подъема. Пускай вам во всем соблаговолит успех, помогают знания, и поддерживает удача. С Днем экономиста!

***

Экономист, экономист,

Сегодня облик твой лучист,

Сегодня праздник у тебя,

Тебя поздравит вся страна.

И пожелает процветать,

Ошибок в счете избегать.

Доход иметь, иметь уют,

И точно знать, что где-то ждут.

Почаще в жизни улыбаться,

И своей жизнью наслаждаться.

Поздравляю с Днём экономиста. Желаю каждый свой день использовать рационально и успешно для достижения всех целей, для покорения намеченных вершин. Пусть ни экономика, ни личное благополучие никогда не идут на спад. И пусть в твоей жизни всегда наблюдается экономический, профессиональный, личный рост!

***

Твоя стихия - выплаты, финансы,

Бумаги, вклады и договора.

И существует множество нюансов,

И ты их знаешь. Знаешь на ура.

Тебя поздравить с Днем экономиста

Спешу я нынче с радостью большой.

Пускай всегда в порядке будут числа,

В делах - порядок, а в душе - покой.

Удачи, счастья, радостных улыбок,

И долгой жизни, в счастье, доброте.

Пускай не будет никаких ошибок,

Будь, как и прежде, ты на высоте.

Поздравляю с праздником всех экономистов. Желаю, чтобы дебет с кредитом всегда сходились. Желаю, чтобы деньги не в цифрах, а в карманах всегда водились. Пускай каждый отчет будет успешным, а кризис не касается вас, даже на бумаге. Добра, благополучия вам и вашим домам. Пускай все у вас в жизни множится и растет, прибыль, успехи, здоровье и доход.

***

Цифры, сметы и бюджеты -

Все в одну смешались мысли,

Вас сегодня поздравляем,

С праздником, экономисты.

Пусть же мир волшебных цифр,

Вам суммирует добра,

Зло отнимет все из жизни,

Боль разделит пусть на два.

А любовь, надежду, веру,

Счастье, радость пусть для вас,

Каждый день и даже ночью

Умножает в сотни раз!

Желаю самых достоверных отчетов, детальной аналитики и только точных прогнозов! Пусть работа приносит радость, прибыль увеличивается в разы, в делах будет порядок, в душе - покой и умиротворение. Легко решайте все проблемы и пусть неудачи вас сторонятся!

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева