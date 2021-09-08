Впервые термин "экономика" появился в IV веке до н.э - люди начали активно развивать домоводство.
Позже, в XVI веке, стали задумываться о своих целях и о методах их достижения. Они поняли, что желаемый результат достигается только благодаря планированию и стратегии, и начали разумнее относиться к финансам, как к неотъемлемой части своей жизни. Таким образом, XVI век считается началом зарождения первых экономических школ.
Ранее мы рассказывали, какие праздники в сентябре будут отмечать украинцы и получат ли они дополнительные выходные.
Как отмечать День экономиста 2021 - традиции праздника
В Украине, как и во всем мире, проводятся различные конференции и выставки. Специалисты в области экономики представляют людям результаты своей деятельности, компании ищут сотрудников и партнеров.
Читайте такжеПравославный календарь 2021 на каждый день: какие праздники отмечаем в сентябреДополнительно устраивают мастер-классы, лекции и семинары, цель которых - повысить уровень квалификации экономистов.
Отдельные рабочие коллективы устраивают фуршеты и корпоративные мероприятия, вручают грамоты и ценные призы лучшим сотрудникам.
С Днем экономиста 2021 - пожелания в стихах и прозе, поздравительные открытки
Сегодня День экономиста,
Считать умельцев светлый день.
Пусть взгляд ваш радостью искрится.
Не будет горестей, проблем.
Желаем вам большого счастья,
Любви огромной, доброты,
И никогда не ошибаться.
Успех с удачею найти.
Пусть будет много в вашей жизни
Улыбок, встреч, воспоминаний.
А мы вас с Днем экономиста
Сегодня дружно поздравляем.
Поздравляем замечательных людей, которые виртуозно, профессионально и с абсолютным знанием своего дела владеют цифрами, сметами, отчетами и всеми финансовыми делами. Желаем вам благополучия и безошибочных результатов работы. Желаем экономического, личностного и государственного подъема. Пускай вам во всем соблаговолит успех, помогают знания, и поддерживает удача. С Днем экономиста!
***
Экономист, экономист,
Сегодня облик твой лучист,
Сегодня праздник у тебя,
Тебя поздравит вся страна.
И пожелает процветать,
Ошибок в счете избегать.
Доход иметь, иметь уют,
И точно знать, что где-то ждут.
Почаще в жизни улыбаться,
И своей жизнью наслаждаться.
Поздравляю с Днём экономиста. Желаю каждый свой день использовать рационально и успешно для достижения всех целей, для покорения намеченных вершин. Пусть ни экономика, ни личное благополучие никогда не идут на спад. И пусть в твоей жизни всегда наблюдается экономический, профессиональный, личный рост!
***
Твоя стихия - выплаты, финансы,
Бумаги, вклады и договора.
И существует множество нюансов,
И ты их знаешь. Знаешь на ура.
Тебя поздравить с Днем экономиста
Спешу я нынче с радостью большой.
Пускай всегда в порядке будут числа,
В делах - порядок, а в душе - покой.
Удачи, счастья, радостных улыбок,
И долгой жизни, в счастье, доброте.
Пускай не будет никаких ошибок,
Будь, как и прежде, ты на высоте.
Поздравляю с праздником всех экономистов. Желаю, чтобы дебет с кредитом всегда сходились. Желаю, чтобы деньги не в цифрах, а в карманах всегда водились. Пускай каждый отчет будет успешным, а кризис не касается вас, даже на бумаге. Добра, благополучия вам и вашим домам. Пускай все у вас в жизни множится и растет, прибыль, успехи, здоровье и доход.
***
Цифры, сметы и бюджеты -
Все в одну смешались мысли,
Вас сегодня поздравляем,
С праздником, экономисты.
Пусть же мир волшебных цифр,
Вам суммирует добра,
Зло отнимет все из жизни,
Боль разделит пусть на два.
А любовь, надежду, веру,
Счастье, радость пусть для вас,
Каждый день и даже ночью
Умножает в сотни раз!
Желаю самых достоверных отчетов, детальной аналитики и только точных прогнозов! Пусть работа приносит радость, прибыль увеличивается в разы, в делах будет порядок, в душе - покой и умиротворение. Легко решайте все проблемы и пусть неудачи вас сторонятся!
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