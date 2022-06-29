День объятий посвящен телесным контактам, которые сближают людей.

День объятий - необычный и добрый праздник, посвященный объятиям. Точная история появления этого праздника неизвестна, но отмечать его всегда приятно и полезно.

Традиции празднования Дня объятий понятны из названия - в эту дату следует крепко обнять друзей и близких. В этот день можно обнять даже незнакомого человека.

День объятий - дата и история праздника

У этого праздника есть две даты - 21 января и 4 декабря. День объятий 21 января считается международным праздником, а праздник 4 декабря - национальным. Считается, что День объятий придумали и популяризировали западноевропейские студенты.

Интересные факты об объятиях

По статистике, средний человек тратит на объятия 1 час в месяц. Во время объятий наше тело выделяет большое количество окситоцина, который называют "гормоном объятий". Этот гормон влияет на социальные связи между людьми и важен для размножения. Поэтому бездетным парам важно чаще обниматься. Согласно исследованиям, объятия успокаивают человека, помогают преодолеть беспокойство и уменьшают страх смерти. Объятия способны уменьшить боль. Нежные прикосновения "обманывают" и уменьшают ощущение боли. Родители, которые часто обнимают детей, по статистике имеют лучшие отношения со своими чадами.

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