Как составить планы на год, чем себя мотивировать, что такое карта желаний и как она работает - читайте в материале УНИАН.

2 января в мире отмечают День мотивации и вдохновения. Этот день напоминает нам о том, что мир - прекрасен, трудности - временны, а мечты - реальны. Как правильно мечтать, писать планы на год, и как осуществить задуманное помогает карта желаний - читайте в материале УНИАН.

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День мотивации и вдохновения - история праздника

День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day) отмечается каждый год 2 января, начиная с 2002 года. Несмотря на его вдохновляющую миссию, история праздника имеет грустное основание.

Видео дня

День мотивации и вдохновения появился в США. После страшной сентябрьской трагедии 2001 года американец Маккрадден решил напомнить всем гражданам страны, что в мире есть много прекрасного, жизнь не закончилась 11 сентября, а в жизни каждого из нас есть кто-то, ради кого мы можем совершать великие дела. Идею поддержали многие американцы, и первый День мотивации и вдохновения прошел в США 18 декабря 2001 года. После его стали отмечать во всем мире, а 2 января был объявлен Международным Днем вдохновения и мотивации.

Как составить план на год и сделать его рабочим – 7 шагов

Сегодня - подходящий день, чтобы составить план на год. Составлять его лучше поэтапно.

1. Наметьте цели

Сядьте, подумайте и определите, чего вы хотите. Из этого всего выделите главное в каждой сфере жизни.

2. Запишите цели

Да - именно запишите, точно так, как вы составляете чек-лист перед походом в магазин. Цель, записанная на бумаге, приобретает силу.

3. Определите сроки

Этот шаг нравится не всем - мы любим давать себе поблажки. Но уметь поставить себе дедлайн - это важно. Это мотивирует и немного подгоняет, а значит, мы становимся ближе к успеху.

4. Запишите действия

Напишите список всего, что вам будет нужно, чтобы достичь цели. Как только сформулируете, у вас вырисуется картинка.

5. Расставьте приоритеты

Из всего задуманного выделите приоритеты: что нужно сделать в первую очередь, что во вторую и т.д.

6. Начните что-то делать

Самое тяжелое. Теперь нужно отложить ручку и бумагу и начать что-то делать. Пусть поначалу это будут маленькие шажки - велика вероятность, что скоро вы раскачаетесь и войдете во вкус.

7. Ежедневно идите к цели

Каждый день что-то делайте для своей цели. Пусть опять-таки это будет мелочь - смысл в том, что каждый день вы приближаетесь к своей мечте.

Кстати, о мечтах - для них можно дополнительно составить так называемую карту желаний.

Что такое карта желаний и как она работает

Карта желаний - это ваши заветные мечты, собранные в одном месте по законам феншуй. Если буквально - то это набор изображений и заметок на доске или ватмане. Идея карты желаний в том, что вы окружаете себя образами своей идеальной жизни: например, кем хотите стать, где хотите жить, куда поехать, чего достичь и т.п.

Как сделать карту желаний - 9 секторов

Карта желаний делится на 9 тематических секторов: центр - это вы, а вокруг - сферы вашей жизни. В центре ставим свою фотографию или фигуру, с которой вы себя олицетворяете. Далее секторы размещаются так:

1. Слава - над вами

Сюда клеим все, что ассоциируется с успехом и перспективами. Если вы хотите стать знаменитым человеком или лидером, размещайте эти желания в этом секторе.

2. Любовь и отношения - вверху справа

Если одиноки, то сюда клеим фото счастливых пар и фото мужчины/женщины - партнера вашей мечты. Фото реального человека, который вам нравится, использовать нельзя. Если вы в отношениях - размещаем совместные счастливые фото.

3. Творчество и дети - справа от вас

Если у вас еще нет детей, но вы их хотите, то клеим детские фото. Если дети уже есть, то сюда можно поместить картинки, связанные с творчеством. Например, если хотите научиться играть на гитаре или рисовать.

4. Поддержка и путешествия - внизу справа

В этот сектор клеим фото людей, которыми вы вдохновляетесь. Если вы хотите переехать в другой город или страну, или мечтаете посетить какой-то остров - фото этого места.

5. Карьера - под вами

Тут может размещаться все, что связано с карьерой и бизнесом. Все высоты, которых вы хотите достичь в работе, можно визуализировать.

6. Образование - слева внизу

Это зона новых знаний - все, что хотите изучить, помещайте сюда. Можно разместить название университета, куда хотите поступить, страну, язык которой хочется выучить.

7. Дом и семья - слева от вас

Здесь ваш дом, уют и домашние животные. Можно поместить картинки с большой дружной семьей.

8. Деньги - слева вверху

Предупреждаем сразу - изображение денег клеить нельзя. Но можно поставить фото желанных дорогих вещей, а также картинки, символизирующие повышение зарплаты, премию или выигрыш в лотерею, фото желанной квартиры или машины.

Карту желаний нужно повесить на видимом месте - каждый день вы будете смотреть на нее и вспоминать о своих желаниях. И вскоре убедитесь, что карта работает.

Мотивации на день - вдохновляющие картинки

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