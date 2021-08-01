Отмечать мы будем и государственные, и производственные, и религиозные важные даты. Всего в 2022-м году ожидается 11 торжественных событий, а значит, будут и выходные - целых 116 дней.
Дольше всего сможем отдыхать в январе - 12 дней. На втором месте май и октябрь - 11 дней.
Ранее мы рассказывали, когда отмечается Пасха в 2022 году и как ее будут праздновать украинцы.
Календарь 2022 года с праздничными днями - что отмечаем и когда
01 января - Новый год (суббота);
07 января - Рождество Христово (пятница);
08 марта - Международный женский день (вторник);
24 апреля - Пасха (воскресенье);
01 мая - День труда (воскресенье);
09 мая - День Победы (понедельник);
12 июня - Троица (воскресенье);
28 июня - День Конституции Украины (вторник);
24 августа - День Независимости Украины (среда);
14 октября - День защитника Украины (пятница);
25 декабря - Рождество Христово (воскресенье).
Выходные в 2022 году - январь
Отдыхать будем с 1 по 3 января. Из-за того, что Новый Год выпадает на субботу, понедельник тоже становится выходным днем. С 7 по 9 января - тоже нерабочие дни - отмечаем Рождество, которое тоже “подарит” дополнительный выходной - понедельник.
Выходные в 2022 году - февраль
Государственные праздники в этом месяце отсутствуют, поэтому выходные дни строго по календарю.
Выходные в 2022 году - март
Международный женский день, который выпадает на вторник, не станет причиной дополнительных выходных. Поэтому в третьем месяце весны их будет 8 - субботы и воскресенья.
Выходные в 2022 году - апрель
С 23 по 25 апреля будем отдыхать, так как 24 отмечаем большой церковный праздник - Пасху. Торжество выпадает на воскресенье, поэтому понедельник будет выходным.
Выходные в 2022 году - май
Май берет “серебро” по количеству выходных - 11 дней в месяце. День труда (1 мая) - воскресенье, поэтому 2 мая также будет нерабочим. Неделя с 3 по 6 мая - самый короткий рабочий промежуток, потому что потом, 6 мая, нас ждет череда выходных до Дня Великой Победы.
Выходные в 2022 году - июнь
Большой церковный праздник Светлой Троицы (12 июня) и государственный праздник - День Конституции Украины (28 июня) - два события, которые “принесут” украинцам выходные дни. Всего в месяце их будет 10.
Выходные в 2022 году - июль
Государственные праздники в этом месяце отсутствуют, поэтому выходные дни строго по календарю.
Выходные в 2022 году - август
Государственный праздник в последнем месяце лета всего один - День Независимости Украины (24 августа), а выходных дней - 9.
Выходные дни в 2022 году - сентябрь
Государственные праздники в этом месяце отсутствуют, поэтому выходные дни строго по календарю.
Выходные дни в 2022 году - октябрь
День защитника Украины (14 октября) станет причиной дополнительного выходного дня - в понедельник. Именно поэтому в октябре украинцы будут отдыхать 11 дней.
Выходные дни в 2022 году - ноябрь
Государственные праздники в этом месяце отсутствуют, поэтому выходные дни строго по календарю.
Выходные дни в 2022 году - декабрь
Последний месяц зимы - начало череды новогодних праздников. 25 декабря - Рождество Христово выпадает на воскресенье, поэтому понедельник будет выходным. А уже через неделю все мы отметим Новый 2023-й год.