Будущий год порадует украинцев большим количеством праздничных дней.

Отмечать мы будем и государственные, и производственные, и религиозные важные даты. Всего в 2022-м году ожидается 11 торжественных событий, а значит, будут и выходные - целых 116 дней.

Дольше всего сможем отдыхать в январе - 12 дней. На втором месте май и октябрь - 11 дней.

Ранее мы рассказывали, когда отмечается Пасха в 2022 году и как ее будут праздновать украинцы.

Календарь 2022 года с праздничными днями - что отмечаем и когда

01 января - Новый год (суббота);

07 января - Рождество Христово (пятница);

08 марта - Международный женский день (вторник);

24 апреля - Пасха (воскресенье);

01 мая - День труда (воскресенье);

09 мая - День Победы (понедельник);

12 июня - Троица (воскресенье);

28 июня - День Конституции Украины (вторник);

24 августа - День Независимости Украины (среда);

14 октября - День защитника Украины (пятница);

25 декабря - Рождество Христово (воскресенье).

Выходные в 2022 году - январь

Отдыхать будем с 1 по 3 января. Из-за того, что Новый Год выпадает на субботу, понедельник тоже становится выходным днем. С 7 по 9 января - тоже нерабочие дни - отмечаем Рождество, которое тоже “подарит” дополнительный выходной - понедельник.

Выходные в 2022 году - февраль

Государственные праздники в этом месяце отсутствуют, поэтому выходные дни строго по календарю.

Выходные в 2022 году - март

Международный женский день, который выпадает на вторник, не станет причиной дополнительных выходных. Поэтому в третьем месяце весны их будет 8 - субботы и воскресенья.

Выходные в 2022 году - апрель

С 23 по 25 апреля будем отдыхать, так как 24 отмечаем большой церковный праздник - Пасху. Торжество выпадает на воскресенье, поэтому понедельник будет выходным.

Выходные в 2022 году - май

Май берет “серебро” по количеству выходных - 11 дней в месяце. День труда (1 мая) - воскресенье, поэтому 2 мая также будет нерабочим. Неделя с 3 по 6 мая - самый короткий рабочий промежуток, потому что потом, 6 мая, нас ждет череда выходных до Дня Великой Победы.

Выходные в 2022 году - июнь

Большой церковный праздник Светлой Троицы (12 июня) и государственный праздник - День Конституции Украины (28 июня) - два события, которые “принесут” украинцам выходные дни. Всего в месяце их будет 10.

Выходные в 2022 году - июль

Государственные праздники в этом месяце отсутствуют, поэтому выходные дни строго по календарю.

Выходные в 2022 году - август

Государственный праздник в последнем месяце лета всего один - День Независимости Украины (24 августа), а выходных дней - 9.

Выходные дни в 2022 году - сентябрь

Государственные праздники в этом месяце отсутствуют, поэтому выходные дни строго по календарю.

Выходные дни в 2022 году - октябрь

День защитника Украины (14 октября) станет причиной дополнительного выходного дня - в понедельник. Именно поэтому в октябре украинцы будут отдыхать 11 дней.

Выходные дни в 2022 году - ноябрь

Государственные праздники в этом месяце отсутствуют, поэтому выходные дни строго по календарю.

Выходные дни в 2022 году - декабрь

Последний месяц зимы - начало череды новогодних праздников. 25 декабря - Рождество Христово выпадает на воскресенье, поэтому понедельник будет выходным. А уже через неделю все мы отметим Новый 2023-й год.

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Автор: Кристина Кащавцева