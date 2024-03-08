Народный праздник 9 марта известен под названиями Сороки - встреча весны, Иванов день, Обретение.

Православная церковь Украины 9 марта по новому стилю чтит память сорока севастийских мучеников и праведного Тарасия. В народе торжество называют Сороки. По старому стилю в праздник сегодня отмечают Обретение главы Иоанна Предтечи.

Обычно 9 марта стояла ясная погода, пригревало солнце. В этот день люди выходили на улицу и наслаждались долгожданным теплом. Пели песни-веснянки и надеялись на скорое потепление.

Украинцы в этот народный праздник выпекали дрожжевые булочки или печенье в форме птиц. Верили, что таким образом можно ускорить наступление весны и солнечного тепла. Если праздник выпадал на обычный день, то тесто замешивали на молоке или кефире, а если на Великий пост, то угощение делали постным.

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В народный праздник 22 марта также было принято поминать усопших родственников. В этот день посещали могилы родных на кладбищах, убирали на них и приносили цветы. Не забывали также помянут умерших добрым словом во время трапезы.

Считается, что в эту дату возвращаются многие перелетные птицы - ласточки, дрозды, аисты, жаворонки, скворцы. Самцы начинают петь песни для самок. Очень хорошей приметой в праздник 9 марта считается, если птички начали вить гнездо во дворе. Чтобы привлечь птиц к дому, для них вешали скворечники с зерном.

Сегодняшний день считается удачным для рыбалки. У рыбалок будет хороший улов.

9 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рыбы. Именинники этого дня добрые и сострадательные. О близких заботятся больше, чем о себе, и ничего для них не жалеют. Однако они умеют быть обидчивыми и злопамятными. Рожденные 9 марта творческие и очень талантливые, но им не хватает организованности.

Что нельзя делать 9 марта

В этот день не стоит пить алкоголь, иначе будут проблемы с желудком.

Нельзя обижать животных, бить и кричать на них, выгонять из дома.

Ругаться, ссориться в этот день - к постоянным конфликтам в семье.

Нельзя передаривать другим свои подарки в этот день.

Приметы погоды 9 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если день морозный, то ещё на протяжении 40 дней будет холодно.

Птицы роются в земле - к потеплению, сидят на деревьях - к морозам.

Если на земле появилось много куч от кротовых нор, то скоро погода улучшится.

Пошел снег или дождь - к сырому марту.

Если птицы вьют гнезда на солнце, то лето будет прохладным, а если в тени, то жарким.

Подул легкий и теплый ветер - ждите потепления.

Утки и гуси прячут под крыло голову - скоро похолодает.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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