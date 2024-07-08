Народный праздник 9 июля известен под названиями Панкратий и Кирилл, Черничный день, Давид Земляничник.

Православная церковь Украины 9 июля по новому стилю чтит память священномучеников Панкрата Тавроменийского и Кирилла Гортинского, а также преподобного Кирилла Афонского. По старому стилю в праздник сегодня преподобного Давида Солунского.

В народный праздник 9 июля наши предки собирали домашние ягоды, а также искали дикую землянику и ежевику в лесах. За лесными дарами отправлялись ранним утром, пока на растениях ещё лежала роса. Такие ягоды считались самыми полезными. В саду смотрели на урожайность рябины и калины - если ягод много, то зима будет суровой.

Самой полезной домашней ягодой в праздник 9 июля считается черника. Её горсть обязательно стоит съесть для хорошего самочувствия и крепкого иммунитета. Также с черникой готовили пироги, вареники и консервацию.

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На полях в этот народный праздник убирали сено. Первый собранный сноп украинцы хранили отдельно от остальных. Его не трогали аж до Покровы, и лишь затем освящали в церкви.

Сегодняшний день считается сложным в целом и несчастливым для новых начинаний. Согласно приметам, ни в коем случае нельзя ссориться с близкими в эту дату.

9 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру добрые, эмоциональные, тревожные. Их одинаково легко расстроить и обрадовать. Они легко поддаются панике и пессимистическому настроению. Рожденные 9 июля люди способны на искреннюю заботу и бескорыстную помощь.

Что нельзя делать 9 июля

В этот день родственникам ни в коем случае нельзя ссориться, иначе в семье начнется разлад и пропадет взаимопонимание.

Не берите деньги в долг сегодня, иначе весь год будете в должниках.

Нельзя сегодня ругаться матом, отказывать в помощи, обзывать и обижать других людей, ранить их чувства, иначе в будущем так же поступят с вами.

Начатые сегодня дела не увенчаются успехом. День неудачен для ремонта, строительства, переезда, открытия бизнеса.

Приметы погоды 9 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ночью совсем не видно звезд - скоро погода испортится.

Весь день громко поют дрозды и зяблики - к погожим и теплым дням.

Очень уродились калина и рябина - зима будет холодной.

Вечером слышно цикад и кузнечиков - к жаре.

Среди дня закрылись водяные лилии - скоро пойдет дождь.

Гроза сегодня предвещает большой урожай орехов.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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