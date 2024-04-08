Народный праздник 9 апреля известен под названиями Вадим ключник, День Евпсихия, Матрена наставница.

Православная церковь Украины 9 апреля по новому стилю чтит память мученика Евпсихия и архимандрита Вадима Персидского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученицу Матрону Солунскую.

Народный праздник 9 апреля известен под названием Вадим ключник. Наши предки в этот день ходили к ближайшему роднику и набирали воду, которой умывались и поили всю семью. Люди верили, что родниковая вода в этот день обретает целительные и омолаживающие свойства.

В праздник 9 апреля украинцы ожидали возвращения перелетных птиц - кукушек, аистов, овсянок, скворцов, щеглов. Для птиц развешивали кормушки с зерном, чтобы они заселяли сады. Тогда они будут охотиться на вредителей деревьев.

Видео дня

Сегодняшний народный праздник считается очень удачным для любых посевов. Крестьяне начинали сажать репу, морковь, капусту и редиску, плодовые деревья, цветы. Всё посаженное сегодня обязательно приживется и даст отличный урожай. А для рукоделия день считается несчастливым. Женщины в давние времена бросали шитье и вышивку с этого дня, поскольку из-за забот на огороде было не до рукоделия.

9 апреля - знак Зодиака

Рожденные сегодня люди по знаку Зодиака - Овны. Именинники этого дня по характеру оптимисты, лидеры и творческие личности. Имеют обостренное чувство справедливости и не могут стоять в стороне, если видят нечестный поступок. А ещё они любят спорить и доказывать свою правоту. Но в целом рожденные 9 апреля люди весьма приятные в общении и очень надежны в дружбе.

Что нельзя делать 9 апреля

В этот день не стоит ссориться и спорить с родными, иначе помириться будет трудно.

Неудачный день для рукоделия, уборки, ремонта, мелкой и кропотливой работы.

Женщинам не рекомендуется оставлять волосы распущенными.

Нельзя ходить в старой, изношенной, грязной одежде сегодня.

Не стоит никому завидовать, иначе на вас перейдут проблемы и тревоги человека, которому завидуете.

Приметы погоды 9 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Петухи поют ещё до рассвета - к перемене погоды.

После заката громко поют дрозды - к ясной погоде.

Если муравьи строят высокие муравейники, то ждите прохладного лета.

Синие облака предвещают дождливую и пасмурную погоду.

Если зацвели одуванчики или появилась паутина, то больше морозов не будет.

В течение дня часто меняется направление ветра - к переменчивой погоде в ближайшие дни.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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