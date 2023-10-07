Народный праздник 8 октября известен под названиями Трифон и Пелагия, Сергей-капустник, Сергей-курятник.

Православная церковь Украины 8 октября по новому стилю чтит память преподобной Пелагии Антиохийской, которая в молодости была блудницей, но затем обратилась в христианство, раздала имущество бедным и стала монахиней. По старому стилю церковь в этот день чтила преподобную Ефросинию Александрийскую, мученика Пафнутия Египтянина и игумена Сергия.

Наши предки в этот народный праздник продолжали подготовку к зиме. В основном в эту дату занимались ремонтом и пошивкой одежды, утеплением курток, вязанием шапок, покупкой теплых вещей. Занимались заготовлением консервации на зиму.

В народный праздник 8 октября в Киевской Руси резали на зиму мясных кур для себя и на продажу. Из куриных перьев делали наполнитель для подушки. А яичным курам в корм добавляли мел или толченные яичные скорлупы. Хозяйки в этот день проводили обряд, чтобы куры хорошо неслись: для этого нужно было сварить все яйца, что есть в доме.

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Также в праздник 8 октября украинцы заготавливали квашеную капусту. Готовили её в больших дубовых бочках, которые сначала мыли с мылом и ошпаривали. Для квашения использовали ягоды клюквы и брусники. Во время квашения капусту несколько раз перемешивали палкой.

8 октября - знак Зодиака

Рожденные 8 октября люди по знаку Зодиака - Весы. По характеру именники этого дня волевые и амбициозные. У них очень крепкие нервы. Они целеустремленные и напористые, благодаря чему достигают многих целей. В быту они аккуратные и чистоплотные. Не любят шум и скандалы.

Что нельзя делать 8 октября

Нельзя в этот день завидовать другим людям и из зависти пакостить им. Завистники в этот день могут перенять на себя проблемы и болезни человека, которому они завидуют.

Нельзя надевать грязную, рваную, мятую, сильно изношенную одежду в этот день.

Запрещено в этот день неуважительно относиться к природе, ломать ветки и обрывать листья на деревьях, охотиться, рубить больше дров, чем необходимо, срывать редкие виды растений. Категорически запрещено оставлять мусор на природе.

Не стоит проводить этот день в безделье и лениться, иначе вас будут преследовать финансовые неудачи.

Повышается вероятность обмана и мошенничества. Не стоит в этот день доверять малознакомым людям и вкладывать деньги в сомнительные товары и услуги.

Приметы погоды 8 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

По воздуху летает много паутины - к потеплению.

Если ещё не пропали пауки и мухи, то тепло ещё задержится на несколько недель.

Если на тропинках замерзла грязь, то приближается похолодание.

Яркое сияние звезд этой ночью предвещает улучшение погоды.

Дождя не было, но земля мокрая - к дождливому октябрю.

Гром в этот день предвещает хороший урожай в следующем году.

Облака низко плывут - к заморозкам.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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