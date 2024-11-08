Народный праздник 8 октября известен под названиями Михайлов день, Собор архистратига Михаила, Дмитриев день, Дмитрий Солунский.

Наши предки 8 ноября чествовали умерших близких и старались провести день вместе с семьей. Мы рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и как счастливо провести этот день.

Какой праздник 8 ноября в Украине

По новому церковному календарю сегодня украинцы отмечают Собор Архистратига Михаила. По старому стилю сегодня чествуется святой Дмитрий Солунский, а верующие отмечают Дмитриев день. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 8 ноября празднуется православными.

В День архангела Михаила можно помолиться за украинских защитников, поскольку этот святой считается покровителем воинов. Также ему молятся об исцелении болезней, защите от врагов, семейном счастье.

Видео дня

По народным верованиям, в Михайлов день стоит пригласить домой гостей или самому пойти в гости. По возможности проведите эту дату вместе с родными. Тогда в семье целый год будет согласие. Также можно решить семейные проблемы и разногласия.

К этой дате заканчивается сельскохозяйственный сезон, работы в огороде и в хлеву становится гораздо меньше. Крестьяне на протяжении целой недели гуляли и пировали. Это были последние беззаботные дни перед зимними морозами.

По старому стилю 8 ноября отмечается Дмитриев день. В праздник сегодня принято поминать усопших близких и убирать их могилы. В первую очередь вспоминают воинов, которые погибли в бою.

Кто родился 8 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют вспыльчивый, эмоциональный характер. Их одинаково легко обрадовать и расстроить. Они высоко ценят семью. Рожденные 8 ноября люди авантюрные и не боятся рисковать.

Что нельзя делать 8 ноября

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой, ремонтом, колоть дрова.

Мыть голову в Михайлов день - плохая примета.

Родственникам в праздник 8 ноября категорически запрещено ссориться, иначе отношения испортятся надолго.

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