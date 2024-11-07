Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 8 ноября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

8 ноября по новому церковному календарю отмечают большой праздник - Собор Архистратига Михаила. В народе - Михайлов день. Какой церковный праздник сегодня по старому стилю и приметы этого дня - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 8 ноября по новому календарю (21 ноября по старому) - Собор Архистратига Михаила, которого в Писании называют "князем", "вождем воинства Господня" и считают главным борцом против дьявола и беззакония.

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Архангел Михаил - это главный архангел, предводитель небесного воинства и один из наиболее почитаемых в православии. Имя "Михаил" в переводе с древнееврейского языка имеет два толкования - означает "кто как Бог", а также читается и как риторический вопрос "кто как Бог?" или "кто подобен Богу?" в значении - "никто не равен Богу". Слово "ангел" в переводе с греческого - "вестник", а приставка "архи" указывает на более возвышенное служение по сравнению с Ангелами.

Также Архангела Михаила называют Архистратигом - "глава святого воинства Ангелов и Архангелов", он стоит над всеми Ангелами. Архистратиг взял на себя миссию свергнуть падшего ангела Денницу и других.

По преданию, когда Бог сотворил ангелов, то самый близкий к Господу взбунтовался, возгордившись. И Михаил поверг его с небес - тот стал дьяволом. Поэтому в христианской традиции Михаилу приписывается победа над Сатаной, а также роль судьи на Страшном Суде. На иконах Михаил изображается в виде молодого мужчины в доспехах и мечом или копьем, которым он низвергает дьявола.

В Украине есть сотни храмов в честь Михаила, в частности, в Киеве находится известный Михайловский Златоверхий монастырь. Архангел изображен на гербе Киева, а на Майдане Незалежности в 2002 году установлена скульптура Архистратига Михаила, так как он считается небесным покровителем украинской столицы.

Ранее мы рассказывали о церковном празднике 8 ноября и как провести день Архангела Михаила - его традиции и основные запреты.

Какой церковный праздник 8 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - священномученика Димитрия Солунского, который был последователем апостола Павла и вошел в историю как чудотворец. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 8 ноября

По приметам дня судят, какими будут погода и весна:

заря алая - начнутся затяжные холода;

потеплело - зима тоже будет с оттепелями;

день выдался снежный и холодный - и весна такой будет.

В народе 8 ноября - праздник Михайлов день, Михайла. Считается, что с этой даты потепления можно не ждать до весны.

Что нельзя делать сегодня, 8 ноября

В церковный праздник 8 ноября церковь не одобряет ругани, сквернословия, клеветы, сплетен и осуждения, лени, жадности и зависти. Смысл этого дня - стремиться приблизиться к ангельской чистоте, и чистота должна быть в первую очередь в помыслах.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: завидовать, думать о плохом, жаловаться на судьбу, отказывать в помощи. Не советуют в праздник брать в руки острые предметы, пилить, рубить - есть риск пораниться. Работать на Михайла в народе считается грехом. В церкви прямого запрета на работу нет, но все же лучше все мирские заботы отложить, а день посвятить молитве и мыслям о духовном.

Что можно делать 8 ноября

В православный праздник сегодня в молитвах к святому Михаилу просят исцеления от болезней, защиты от темных сил, тайных и явных врагов, от войн, несправедливости и стихийных бедствий. Архистратигу молятся и те, кто ожидает решение суда: на Страшном суде Архангел решает, куда отправить человеческие души - в ад или в рай.

В старину в этот день было принято идти в баню - чтоб смыть все грехи.

Кто отмечает день ангела 8 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Марфа, Рафаил, Михаил, Гавриил.

По старому стилю день ангела у Дмитрия, Антона, Марка, Василия, Афанасия.

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