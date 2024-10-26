26 октября по новому стилю церковь отмечает Дмитриев день 2024. В эту дату православные верующие чествуют великомученика Дмитрия Солунского, который пострадал за веру во времена гонений на христиан. При жизни этот святой прославился воинскими подвигами, поэтому его считаются покровителем военных.
В Дмитриев день стоит поздравить всех родных верующих. Мы собрали красивые поздравления, которые точно понравятся близким. А если вы знакомы с обладателями величественного имени Дмитрий, то обязательно нужно пожелать им счастливых именин.
Что пожелать на Дмитриев день - поздравления и картинки
Дмитриев день - вас поздравляю,
От чистого сердца здоровья желаю.
Пусть сказочным будет всегда настроенье,
Пусть рядом всегда будет с вами везенье.
Живите красиво, роскошно, чудесно,
Живите в достатке, безбедно, прелестно.
Пусть жизнь ваша будет чудна и прекрасна,
Погода всегда будет солнечна, ясна!
***
Дмитриев сегодня день,
Он зиме откроет двери,
Вам желаю в праздник светлый
Сильными быть в своей вере.
Святой Дмитрий пусть поможет
И терпением наградит,
И копьем своим волшебным
От напастей защитит.
***
Дмитриев день наступил,
Значит, осень вступила в права.
Отошел летний пыл,
Да и бабьего лета простыла пора.
Отложите по дому работу,
С долгами проститесь,
А потом от души, по простому -
За всех помолитесь.
***
День Дмитриев сегодня, потому
Поздравить поскорей тебя хочу!
Сопровождают пусть тепло и счастье,
Обходят пусть всегда ненастья.
Любовь сердечко греет пусть
И гонит прочь печаль и грусть.
Благополучие пусть процветает
И никогда успех не оставляет.
***
В день Дмитриев желаю,
Чтоб волна побед накрыла!
Пусть святой оберегает
От невзгод всевышней силой!
И отваги в твоё сердце
Он немерено дарует,
Чтоб в лучах успехов греться,
Проживая жизнь большую!
***
Дорогой наш Дима, поздравляем
С именинным светлым днем!
Безупречности во всем желаем
И блистал чтоб счастьем дом.
Пусть сбываются желанья,
Пусть успех во всем растет.
Доброты, любви и пониманья!
И пускай умножится доход.
***
Поздравляю тебя, Дима!
Пусть идут проблемы мимо,
В жизни будет пусть всё гладко.
Ты живи всегда в достатке.
Будь всегда незаменим,
Будь ты счастлив и любим.
Верь в себя, иди вперед,
Добивайся всех высот!
***
Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!
Пусть будет всё всегда отлично,
Здоровье - сильным навсегда,
А в кошельке - деньжат прилично.
И много счастья у тебя!
***
Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости,
И не будет в жизни злости!
***
Я поздравляю тебя, Дима!
Желаю быть необходимым.
Пусть будет счастлива семья,
Пусть бережет, хранит тебя.
Желаю смелости, терпения,
Улыбок, счастья, настроения.
Пусть радостью наполнен дом,
Своей судьбы ты будь творцом.
***
Пусть в этот день святой Дмитрий принесет удачу и бескрайний успех, чтобы всегда на пути встречалось счастье, а дома жил уют и царил мир. С почтением желаю провести этот праздник, чтобы добрым словом вспомнить всех тех, кто рядом.
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В День памяти святого Димитрия Солунского желаем, чтобы свет его славы озарял ваш жизненный путь, чистая вера и открытость вели душу к искренней радости, а имя его, как символ мужества и терпения, даровало силу духа и вело к новым свершениям.
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Дмитрий, с Днем ангела! Тебе желаю увлекательных путешествий, ярких и интересных открытий. Пусть мечты сбываются, а небо над головой будет мирным. Пусть солнечным будет твоё настроение. Любви близких людей и исполнения самых заветных желаний!
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С Днем ангела Дмитрия! Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.
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Дорогой Дима, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться весёлым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе постоянного комфорта и любви. С именинами!