Дмитриев день по новому стилю отмечается 26 октября - мы собрали красивые поздравления.

26 октября по новому стилю церковь отмечает Дмитриев день 2024. В эту дату православные верующие чествуют великомученика Дмитрия Солунского, который пострадал за веру во времена гонений на христиан. При жизни этот святой прославился воинскими подвигами, поэтому его считаются покровителем военных.

В Дмитриев день стоит поздравить всех родных верующих. Мы собрали красивые поздравления, которые точно понравятся близким. А если вы знакомы с обладателями величественного имени Дмитрий, то обязательно нужно пожелать им счастливых именин.

Что пожелать на Дмитриев день - поздравления и картинки

Дмитриев день - вас поздравляю,

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От чистого сердца здоровья желаю.

Пусть сказочным будет всегда настроенье,

Пусть рядом всегда будет с вами везенье.

Живите красиво, роскошно, чудесно,

Живите в достатке, безбедно, прелестно.

Пусть жизнь ваша будет чудна и прекрасна,

Погода всегда будет солнечна, ясна!

***

Дмитриев сегодня день,

Он зиме откроет двери,

Вам желаю в праздник светлый

Сильными быть в своей вере.

Святой Дмитрий пусть поможет

И терпением наградит,

И копьем своим волшебным

От напастей защитит.

***

Дмитриев день наступил,

Значит, осень вступила в права.

Отошел летний пыл,

Да и бабьего лета простыла пора.

Отложите по дому работу,

С долгами проститесь,

А потом от души, по простому -

За всех помолитесь.

***

День Дмитриев сегодня, потому

Поздравить поскорей тебя хочу!

Сопровождают пусть тепло и счастье,

Обходят пусть всегда ненастья.

Любовь сердечко греет пусть

И гонит прочь печаль и грусть.

Благополучие пусть процветает

И никогда успех не оставляет.

***

В день Дмитриев желаю,

Чтоб волна побед накрыла!

Пусть святой оберегает

От невзгод всевышней силой!

И отваги в твоё сердце

Он немерено дарует,

Чтоб в лучах успехов греться,

Проживая жизнь большую!

***

Дорогой наш Дима, поздравляем

С именинным светлым днем!

Безупречности во всем желаем

И блистал чтоб счастьем дом.

Пусть сбываются желанья,

Пусть успех во всем растет.

Доброты, любви и пониманья!

И пускай умножится доход.

***

Поздравляю тебя, Дима!

Пусть идут проблемы мимо,

В жизни будет пусть всё гладко.

Ты живи всегда в достатке.

Будь всегда незаменим,

Будь ты счастлив и любим.

Верь в себя, иди вперед,

Добивайся всех высот!

***

Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

Пусть будет всё всегда отлично,

Здоровье - сильным навсегда,

А в кошельке - деньжат прилично.

И много счастья у тебя!

***

Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депресняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости,

И не будет в жизни злости!

***

Я поздравляю тебя, Дима!

Желаю быть необходимым.

Пусть будет счастлива семья,

Пусть бережет, хранит тебя.

Желаю смелости, терпения,

Улыбок, счастья, настроения.

Пусть радостью наполнен дом,

Своей судьбы ты будь творцом.

***

Пусть в этот день святой Дмитрий принесет удачу и бескрайний успех, чтобы всегда на пути встречалось счастье, а дома жил уют и царил мир. С почтением желаю провести этот праздник, чтобы добрым словом вспомнить всех тех, кто рядом.

***

В День памяти святого Димитрия Солунского желаем, чтобы свет его славы озарял ваш жизненный путь, чистая вера и открытость вели душу к искренней радости, а имя его, как символ мужества и терпения, даровало силу духа и вело к новым свершениям.

***

Дмитрий, с Днем ангела! Тебе желаю увлекательных путешествий, ярких и интересных открытий. Пусть мечты сбываются, а небо над головой будет мирным. Пусть солнечным будет твоё настроение. Любви близких людей и исполнения самых заветных желаний!

***

С Днем ангела Дмитрия! Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.

***

Дорогой Дима, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться весёлым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе постоянного комфорта и любви. С именинами!

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