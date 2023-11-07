Народный праздник 8 ноября известен под названиями Собор архистратига Михаила, Михайлов день, Дмитриев день.

Православная церковь 8 ноября по новому стилю чтит память архангелов Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила и Селифаила. По старому стилю церковь в этот день чтила греческого святого и великомученика Дмитрия Солунского.

В Собор архистратига Михаила наши предки славили воинов. Архангел Михаил считается самым грозным ангелом небесного войска, защитником справедливости и стражником добра. Эти качества относятся и к украинским защитникам, поэтому в праздник 8 ноября можно прочитать молитву за воинов Украины. Архангел услышит слова молитвы и защитит военных на поле боя.

Также в Михайлов день помимо благословения военных также молятся о защите от воров и природных бедствий, о храбрости в преодолении жизненных трудностей, помощи несправедливо осужденным, излечении недугов.

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В этот народный праздник обычно наступала небольшая оттепель. Дороги покрывались непроходимой грязью, в которой грузли телеги. Поэтому Собор архангела Михаила издавна считается неудачным для любых поездок и путешествий.

Этот день считается очень удачным для семейных дел, совместного времяпровождения с родными, примирения с близкими. Наши предки в эту дату приглашали гостей или сами ходили в гости.

По старому стилю 8 ноября отмечался Дмитриев день. В этот праздник люди ходили на кладбища и убирались на могилах родных, а затем вечером поминали усопших близких за столом.

8 ноября - знак Зодиака

Рожденный 8 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. По характеру именинники этого дня энергичные и азартные. Они любят загадки и приключения. Быт и повседневность их угнетают. Им нравится выделяться из толпы. Окружающие часто не понимают таких людей.

Что нельзя делать 8 ноября

В этот день категорически запрещено обманывать других людей, заниматься мошенничеством, некачественно выполнять свою работу, вредить и пакостить.

Нельзя в этот день мыть голову, иначе ум смоете.

Не стоит отправляться в далекое путешествие в этот день. Если поездку отложить невозможно, то перед дорогой желательно помолиться архангелу Михаилу.

Нельзя жаловаться на свою судьбу в этот день, иначе наступят ещё более трудные времена.

Приметы погоды 8 ноября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Утренний туман предвещает оттепель.

Комары, мухи и пауки до сих пор не пропали - в ноябре ещё будут теплые дни.

Если утром видно иней на деревьях и траве, то зима будет снежной.

Если до этого дня лёд ни разу не тронул реки и озёра, то зима будет поздней.

Кошка закрывает лапами морду - скоро похолодает.

Если выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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