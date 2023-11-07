Православная церковь 8 ноября по новому стилю чтит память архангелов Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила и Селифаила. По старому стилю церковь в этот день чтила греческого святого и великомученика Дмитрия Солунского.
В Собор архистратига Михаила наши предки славили воинов. Архангел Михаил считается самым грозным ангелом небесного войска, защитником справедливости и стражником добра. Эти качества относятся и к украинским защитникам, поэтому в праздник 8 ноября можно прочитать молитву за воинов Украины. Архангел услышит слова молитвы и защитит военных на поле боя.
Также в Михайлов день помимо благословения военных также молятся о защите от воров и природных бедствий, о храбрости в преодолении жизненных трудностей, помощи несправедливо осужденным, излечении недугов.
В этот народный праздник обычно наступала небольшая оттепель. Дороги покрывались непроходимой грязью, в которой грузли телеги. Поэтому Собор архангела Михаила издавна считается неудачным для любых поездок и путешествий.
Этот день считается очень удачным для семейных дел, совместного времяпровождения с родными, примирения с близкими. Наши предки в эту дату приглашали гостей или сами ходили в гости.
По старому стилю 8 ноября отмечался Дмитриев день. В этот праздник люди ходили на кладбища и убирались на могилах родных, а затем вечером поминали усопших близких за столом.
8 ноября - знак Зодиака
Рожденный 8 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. По характеру именинники этого дня энергичные и азартные. Они любят загадки и приключения. Быт и повседневность их угнетают. Им нравится выделяться из толпы. Окружающие часто не понимают таких людей.
Что нельзя делать 8 ноября
В этот день категорически запрещено обманывать других людей, заниматься мошенничеством, некачественно выполнять свою работу, вредить и пакостить.
Нельзя в этот день мыть голову, иначе ум смоете.
Не стоит отправляться в далекое путешествие в этот день. Если поездку отложить невозможно, то перед дорогой желательно помолиться архангелу Михаилу.
Нельзя жаловаться на свою судьбу в этот день, иначе наступят ещё более трудные времена.
Приметы погоды 8 ноября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Утренний туман предвещает оттепель.
- Комары, мухи и пауки до сих пор не пропали - в ноябре ещё будут теплые дни.
- Если утром видно иней на деревьях и траве, то зима будет снежной.
- Если до этого дня лёд ни разу не тронул реки и озёра, то зима будет поздней.
- Кошка закрывает лапами морду - скоро похолодает.
- Если выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.