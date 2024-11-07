Народный праздник 7 ноября известен под названиями Федот Ледостав, Федотов день, Праведная Тавифа.

Наши предки 7 ноября занимались рукоделием и поминали умерших. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что запрещено и что нужно сделать для счастья.

Какой праздник 7 ноября в Украине

По новому стилю верующие чтят Феодота Анкирского, преподобного Лазаря Галисийского и мелитинских мучеников. По старому календарю чтят праведную Тавифу. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 7 ноября отмечают православные.

Наши предки в этот день поминали усопших родных и посещали кладбище. На могилах убирали мусор и высаживали свежие цветы. В церкви молились за упокой их душ.

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По давним приметам, сегодня полезно немного поплакать и пожалеть себя. Вспомните все мысли, что вас тревожат, и оплачьте их. После этого на душе станет легче и горе утихнет.

Также сегодня считается счастливой приметой помочь обездоленному человеку, пожертвовать на благотворительность или отдать еду нищим. Люди старались совершать добрые поступки и каялись в грехах.

Праздник 7 ноября считается удачным для рукоделия. Любые изделия получатся аккуратными и долговечными.

Кто родился 7 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники дня эмоциональные, вспыльчивые, упрямые. Склонны к необдуманным поступкам. Никогда не останавливаются на достигнутом и постоянно учатся новому. Рожденные 7 ноября проявляют упорство в любимом деле, но ленивы во всем остальном.

Что нельзя делать 7 ноября

Много смеяться и шумно веселиться - к скорым слезам.

Нельзя лгать, льстить, приукрашивать свои достижения - обман в будущем точно раскроется.

В праздник сегодня нельзя лениться, откладывать важные дела, спать допоздна.

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