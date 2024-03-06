Народный праздник 7 марта известен под названиями Павел Капельник, Василий Капельник, Маврикиев день.

Православная церковь Украины 7 марта по новому стилю чтит память священномучеников из древнего города Херсонеса (современный Севастополь) - Ефрема, Василия, Павла, Евгения и Капитона, а также чествует икону Богоматери "Споручница грешных". По старому стилю в праздник сегодня вспоминают исповедника Маврикия Апамейского и Афанасия Павлопетрийского.

В этот народный праздник в давние времена начинал таять снег и сосульки. Часто с крыш падали пласты снега, поэтому люди старались под ними не ходить. Распускались первоцветы, а солнце все чаще показывалось за тучами.

Тем не менее до наступления устойчивого тепла ещё было далеко. Погода в любой день могла перемениться на заморозки, поэтому украинцы в первые дни марта ещё не отправлялись в далекую дорогу. Люди боялись, что путь замерзнет и телега загрузнет. Народный праздник 7 марта издавна считается неудачным для путешествия.

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В этот период в Украину прилетали первые перелетные птицы - скворцы, дрозды, жаворонки, ласточки, аисты, кукушки. Если птицы начинали вить гнездо во дворе, то это считалось счастливой приметой для семьи. А если птичка залетела в дом через окно, то в нём в течение года будет достаток.

Праздник 7 марта - удачный день для рыбалки. А для крепкого здоровья на всю семью стоит приготовить блюдо из рыбы - пироги, уху, котлеты. Тот, кто сегодня отведает рыбы, долго не будет болеть.

7 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рыбы. Именинники этого дня по характеру оптимистичные, эмоциональные и впечатлительные. У них нестабильная самооценка. Им трудно отказывать близким и отстаивать свою точку зрения. Рожденные 7 марта люди очень творческие и интеллектуально развитые, но быстро сдаются в случае неудач.

Что нельзя делать 7 марта

Неудачный день для поездок и путешествий.

Не стоит в этот день ничего сажать и сеять на участке - такие растения не приживутся.

Нельзя 7 марта ворожить на любовь, заниматься гаданиями и приворотом.

Нельзя разрушать птичьи гнезда.

Категорически запрещено рвать дикие первоцветы.

Приметы погоды 7 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Вода с крыш сильно капает - к богатому урожаю льна.

Вороны в земле роются - к потеплению, сидят на деревьях - к морозу.

Если прилетели жаворонки, то морозов больше не будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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