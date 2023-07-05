Народный праздник 6 июля известен под названиями Горпина Купальница, Аграфена - лютые коренья.

Православная церковь 6 июля чтит память святой мученицы Агриппины, которая пострадала за свою веру в 3 веке. Святая Агрипинна была талантливой целительницей. День её памяти считается удачным для любого лечения, обследования, медицинских процедур. В народе эту святую называют Горпиной.

Праздник 6 июля - канун Ивана Купала. В ночь с 6 на 7 июля июля по старому (юлианскому) церковному календарю церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи, а у славян в эту дату отмечался языческий народный праздник сонцеворота, известное нам как Ивана Купала.

После крещения Киевской Руси церковь пыталась бороться с Ивана Купала и заменить купальские языческие традиции на христианские. Однако украинцы не забыли обычаи праздника. Но отчасти у церкви это получилось - Ивана Купала стала для украинцев не сакральным языческим действом, а обычным развлечением для молодежи.

В день Горпины люди готовились к празднованию Купалы. В разных регионах Украины традиции праздника отличались. На Закарпатье праздник был известен меньше, а на Слобожанщине и Волыни отмечался широко. В праздник 6 июля собирали "зелье" (полевые и лекарственные травы), чтобы сплести венки. Также растениями украшали дом. На Полтавщине изготовляли чучело Марены из соломы, вокруг которого водили хороводы.

В центре села вечером 6 июля разводили большой костер, который разгорался к ночи. Пары пытались прыгать через огонь, взявшись за руки. Если получилось прыгнуть, не размыкая рук, то у пары будет крепкая любовь.

Наши предки в народный праздник 6 июля на огороде практически не работали из-за праздничной атмосферы. В этот день собирали крапиву и раскладывали на пороге, чтобы в дом не могли зайти злые силы. Молодежь 6 июля откладывала все дела и занималась играми и гаданиями. Юноши в эту ночь пытались найти мифический цветок папоротника.

На Агриппину наши предки варили на завтрак обетную кашу из толченого ячменя. Блюдо ела вся семья, а остатками угощали путников и нищих. Также в этот день хозяйки варили все яйца, что были в доме. Верили, что после такого ритуала куры будут лучше нестись. В народный праздник 6 июля в Киевской Руси открывали купальный сезон - до этого дня в реках старались не купаться.

Рожденные 6 июля люди по характеру решительные и целеустремленные. Они не боятся трудностей. Очень самостоятельные, не любят "грузить" близких своими проблемами. Очень не любят непрошенных советов и предпочитают учится на собственных ошибках.

Что нельзя делать 6 июля

В этот день не стоит грустить, унывать, вспоминать старые обиды и неудачи, иначе во всех делах будет преследовать неудача.

В этот день категорически запрещено мусорить, вредить природе, сливать отходы в реку.

Нельзя в этот день злоупотреблять спиртными напитками.

6 июля - неудачный день для работы в саду и на огороде.

Приметы погоды 6 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если 6 июля пошел дождь, то ещё на протяжении недели будет сыро и пасмурно.

Радуга в этот день предвещает хороший урожая ячменя.

Если небо пасмурное, но бабочки и пчелы продолжают летать, то дождя не будет.

Муравьи спрятались в муравейник - к ухудшению погоды.

На калине уже покраснели ягоды - к ранней осени.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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