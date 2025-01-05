Наши предки 5 января соблюдали строгий пост и каялись в грехах, а девушки гадали на суженых. Мы рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы, чего нельзя делать и как счастливо провести день.
Что отмечаем 5 января - праздник в Украине
По новому стилю православные празднуют Крещенский сочельник (другое название - Навечерие Богоявления). По старому календарю чтят мученика Феодула и преподобного Нифонта. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 5 января отмечают христиане.
В Крещенский сочельник принято соблюдать строгий однодневный пост. Верующие отказывались от мяса, яиц и молочных продуктов, а некоторые люди вообще ничего не ели. Не устраивали также гуляний и праздников. День посвящали покаянию в грехах.
На ужин в праздник сегодня принято готовить голодную кутью, которую принято заправлять только мёдом и маком. Орехи и фрукты в блюдо не добавляли. Остальные блюда делали максимально простыми - по приметам, чем скромнее будет стол, тем благополучнее пройдет год.
Очень полезными для здоровья в сегодняшний день считаются водные процедуры, обтирание мокрым полотенцем, прием бани. Собранный накануне Крещения снег считается целебным и пригодным для умывания.
Девушки вечером 5 января гадали на судьбу, исполнение желания и суженых. Хотя церковь осуждала такие занятия, но у украинской молодежи они были очень популярными.
Кто родился 5 января - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня имеют целеустремленный, упорный, ответственный характер. Всегда держат слово и добросовестно выполняют работу. Умеют давать мудрые советы. На них можно положиться в трудной ситуации.
Что нельзя делать 5 января
Неудачный день для рыбалки.
Категорически запрещено загрязнять водоемы и выливать отходы в реки.
Нельзя обижать животных, кричать и замахиваться на них, иначе вскоре заболеете.
В праздник 5 января нежелательно работать с острыми предметами - повышается риск порезов и ранений.
Не стоит сегодня носить грязную, порванную, изношенную одежду и обувь.