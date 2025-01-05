Народный праздник 5 января известен под названиями Крещенский сочельник, Голодная кутья, Федулов день, Федул Зимний.

Наши предки 5 января соблюдали строгий пост и каялись в грехах, а девушки гадали на суженых. Мы рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы, чего нельзя делать и как счастливо провести день.

Что отмечаем 5 января - праздник в Украине

По новому стилю православные празднуют Крещенский сочельник (другое название - Навечерие Богоявления). По старому календарю чтят мученика Феодула и преподобного Нифонта. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 5 января отмечают христиане.

В Крещенский сочельник принято соблюдать строгий однодневный пост. Верующие отказывались от мяса, яиц и молочных продуктов, а некоторые люди вообще ничего не ели. Не устраивали также гуляний и праздников. День посвящали покаянию в грехах.

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На ужин в праздник сегодня принято готовить голодную кутью, которую принято заправлять только мёдом и маком. Орехи и фрукты в блюдо не добавляли. Остальные блюда делали максимально простыми - по приметам, чем скромнее будет стол, тем благополучнее пройдет год.

Очень полезными для здоровья в сегодняшний день считаются водные процедуры, обтирание мокрым полотенцем, прием бани. Собранный накануне Крещения снег считается целебным и пригодным для умывания.

Девушки вечером 5 января гадали на судьбу, исполнение желания и суженых. Хотя церковь осуждала такие занятия, но у украинской молодежи они были очень популярными.

Кто родился 5 января - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня имеют целеустремленный, упорный, ответственный характер. Всегда держат слово и добросовестно выполняют работу. Умеют давать мудрые советы. На них можно положиться в трудной ситуации.

Что нельзя делать 5 января

Неудачный день для рыбалки.

Категорически запрещено загрязнять водоемы и выливать отходы в реки.

Нельзя обижать животных, кричать и замахиваться на них, иначе вскоре заболеете.

В праздник 5 января нежелательно работать с острыми предметами - повышается риск порезов и ранений.

Не стоит сегодня носить грязную, порванную, изношенную одежду и обувь.

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