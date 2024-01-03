Народный праздник 4 января известен под названиями Зосима-пчельник, Феоктистов день, Настасьин день.

Православная церковь Украины 4 января по новому стилю чествует 70-ти младших апостолов. По старому стилю в этот день вспоминали христианскую великомученицу Анастасию Узорешительницу.

Один из святых, которых чтят сегодня, - это Зосима Киликийский, который считается покровителем пчеловодов. В народный праздник 4 января люди проверяли и утепляли улья, выставляли комфортную температуру для зимовки пчел. На стол в этот день обязательно стоит поставить мёд в чистом виде и продукты пчеловодства, например, медовые ириски и пряники. По поверьям, съеденная ложка меда в этот день обеспечит здоровьем на весь год.

4 января у украинцев продолжался период Святок, который длился до Крещения Господнего. Девушки в этот народный праздник занимались гаданиями на суженых. Подруги пытались с помощью обрядов узнать, кто в новом году первая выйдет замуж.

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Также в праздник 4 января занимались рукоделием. Молодые девушки вышивали рушник на свою будущую свадьбу, а беременные - полотенце для родов. Во времена Киевской Руси и казацкого периода считалось, что каждая украинка должна уметь вышивать, иначе её могли посчитать неумелой хозяйкой.

По давним приметам, 4 января у беременных легко и удачно проходят роды. Чтобы роды прошли безболезненно, женщинам расплетали волосы и развязывали все застежки и узлы на одежде. В эту дату можно молиться мученице Анастасии о легких родах, здоровье младенца и о защите от осложнений во время беременности.

4 января - знак Зодиака

Рожденный 4 января человек по знаку Зодиака - Козерог. У именинников этого дня есть острый ум, проницательность и хорошая интуиция, но им не хватает силы воли и решительности, чтобы воплотить в жизнь задуманное. Они много говорят, но мало делают. Тяжело принимают изменения и не любят выходить из зоны комфорта. Рожденные 4 января люди не любят болтать не по делу и кажутся малоэмоциональными, но умеют искренне любить.

Что нельзя делать 4 января

Приснившийся в ночь с 4 января кошмар не вещий, но может содержать предупреждение о том, как не нужно поступать. Не стоит игнорировать совет из сна.

Беременным нельзя вязать и шить.

В этот день нельзя ходить по дому босиком.

Не стоит 4 января прокалывать уши, нос, пупок и другие части тела - проколы будут долго заживать.

Категорически запрещено обижать животных, бить и кричать на них.

Приметы погоды 4 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Небо во время заката покраснело - к сильному ветру в следующие дни.

Ясная погода предвещает затяжные морозы.

Облака плывут против ветра - к сильному снегопаду.

Если в реке стало меньше воды, то лето будет засушливым и улов рыбы в этом году будет небольшим.

Чем больше сосулек на крышах, тем урожайней будет этот год.

Утренний туман появился - к хорошему урожаю яровых культур.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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