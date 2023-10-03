Народный праздник 4 октября известен под названиями Кондрат да Ипат, Кондаратьев день, Ерофеев день, Ерофей Лешегон.

Православная церковь Украины 4 октября по новому стилю чтит память епископа Иерофея Афинского, князя Владимира Ярославовича и Киево-Печерских монахов Элладия и Онисима. По старому стилю в этот день чтили память апостола от 70-ти Кодрата Афинского и священномучеников Ипатия и Андрея.

Праздник 4 октября в народе считался опасным и трудным. Наши предки говорили, что в эту дату по земле бродят лешие и злые силы, и от них нет никакой защиты. Чтобы не столкнуться со зловещим, люди старались не уходить далеко от дома, не ехать в поездки и не выпасать домашний скот.

Наши предки в народный праздник 4 октября продолжали готовиться к зиме: заготавливали дрова, заделывали дыры в хлеву и в сарае, убирались в погребе и готовили консервацию. Продолжались осенние ярмарки, на которых крестьяне продавали овощи, фрукты, мёд и одежду ручной работы.

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Удачной дата 4 октября считается для любых работ на огороде. Наши предки в этот день перекапывали пустые грядки и удобряли на зиму навозом или пеплом.

Этот народный праздник издавна считался удачным для беременных и кормящих женщин. Знахари у них в этот день лечили мастит и исчезновение грудного молока. Полезными в эту дату для матерей считались яйца и яичные маски.

4 октября - знак Зодиака

Рожденный 4 октября человек по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру умные и амбициозные. Имеют лидерские качества, никогда не сдаются перед трудностями. Могу найти выход даже из безнадежной ситуации. Эти люди любят комфорт и сытую жизнь, для них важно иметь высокий и стабильный заработок.

Что нельзя делать 4 октября

По давним поверьям в этот день категорически нельзя ссориться, вспоминать старые обиды, ругаться на работе, грубить другим людям. Любые конфликты в этот день надолго испортят отношения с близкими.

Нельзя в этот день ходить в лес, горы, болотистую местность и в любые дикие места, иначе рискуете попасть в опасную ситуацию. В эту дату лучше не выходить без надобности из дома.

Не стоит разговаривать с незнакомцами в этот день, ходить к ним в гости и принимать подарки.

4 октября нельзя играть свадьбу и венчаться.

Одалживать вещи и деньги в эту дату не стоит. Если все же дали в долг, то не стоит рассчитывать на возвращение одолженного.

Приметы погоды 4 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Много свежих кротовых нор появилось - к потеплению.

Если днем холодно, а к ночи потеплело, то скоро погода ухудшится.

Листья березы начали желтеть с верхушки - к ранней весне, снизу - к поздней весне.

Если в лесу мало грибов, то зима начнется рано и будет снежной.

Куры начали линять - скоро потеплеет.

Северный ветер в этот день предвещает морозную зиму.

На закате небо алого цвета - к ветреной погоде.

Чем выше муравейники построили муравьи, тем холоднее будет зима.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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