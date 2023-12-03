Народный праздник 4 декабря известен под названиями Варварин день, Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Православная церковь Украины 4 декабря по новому стилю чтит память великомученицы Варвары Илиопольской, которая считается защитницей от внезапной и насильственной смерти. По старому стилю в этот день отмечалось Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Обычно в Варварин день наступают настоящие сильные морозы. На улице становилось очень холодно и дул промозглый ветер, а темнело очень рано. Поэтому наши предки этот народный праздник в основном проводили дома.

В день Варвары женщины молились святой о семейном счастье, счастливом браке, благополучной беременности и легких родах, здоровье детей. Верили, что в народный праздник 4 декабря святая Варвара слышит все молитвы, поскольку считается женской заступницей.

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Крестьяне к этой дате устраивали ярмарки и распродажи. Продавали зимние вещи, мясо и сало, сани, дрова.

Праздник 4 декабря издавна считается удачным для любого рукоделия, творчества и хобби.

4 декабря - знак Зодиака

Рожденный 4 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинники этого дня по характеру уверенные в себе и капризные. Им часто везет по жизни, из-за чего они склонны переоценивать себя. Ненавидят проигрывать и очень расстраиваются, когда их в чём-то превосходят. Имеют хорошее чувство стиля и следят за собой.

Что нельзя делать 4 декабря

В этот день категорически запрещено ссориться и конфликтовать с родными. Не стоит портить отношения с близкими, иначе они не станут прежними.

После Варвары до самой весны по приметам нельзя копать землю.

В эту дату запрещается тяжелый физический труд: стирка, строительство, выбивание ковров и одеял. Не стоит поднимать тяжелые предметы, иначе рискуете навредить здоровью.

Как и в другие церковные праздники, нельзя ругаться матом, завидовать, желать зла другим людям.

Приметы погоды 4 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Снег падает и сразу тает - к потеплению, остается на земле - к морозам.

Если день выдался солнечным и морозным, то зима будет мягкой. А если 4 декабря тепло и сыро, то зима окажется суровой.

Много снега выпало - к хорошему урожаю в следующем году.

Голубое небо в этот день предвещает похолодание.

Северный ветер дует - к морозам, западный - к снежной, но теплой погоде, южный - к мокрому снегу и гололеду.

Сильный утренний туман сулит улучшение погоды.

Если на протяжении дня часто меняется направление ветра, то весь декабрь будет изменчивым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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