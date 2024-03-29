Народный праздник 30 марта известен под названиями Иоанн Лествичник, Алексей теплый, Алексей Божий человек.

Православная церковь Украины 30 марта по новому стилю чтит память преподобного Иоанна Лествичника и епископа Зосима Сиракузского. По старому стилю в праздник сегодня чтят святого Алексея, человека Божьего.

В народный праздник 30 марта наши предки ждали потепления, таяния снегов и разлива рек. Крестьяне заранее готовились пересаживаться на телеги, осматривали и чинили транспорт, подковывали лошадей. Однако в дорогу пока не отправлялись - ждали, когда подсохнет грязь.

В этот народный праздник украинцы пекли пироги и печенье в печи, варили вареники и галушки. Мучные блюда в этот день, за поверьем, принесут в семью благополучие и сытость. В качестве напитков варили узвар из засушенных прошлогодних яблок и собирали березовый сок.

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Праздник 30 марта - удачный день для посевных работ, посадки рассады и плодовых деревьях. На полях наши предки с этой даты начинали сеять рожь и пшеницу.

30 марта - знак Зодиака

Рожденный 30 марта человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру творческие, свободолюбивые, независимые. Очень упрямые, переспорить их невозможно. Учатся они только на своих ошибках. Рожденные 30 марта люди имеют много планов и большие амбиции по жизни, но им очень не хватает терпения и рассудительности.

Что нельзя делать 30 марта

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом сегодня, поднимать тяжести, нагружать спину и позвоночник, чтобы не было проблем с суставами.

Не стоит в этот день болтать не по делу, сплетничать, раскрывать чужие секреты, обсуждать знакомых за спиной.

Нельзя надевать грязные и изношенные вещи, иначе возможны проблемы со здоровьем.

Не ссорьтесь и не спорьте с тестями и свёкрами сегодня, иначе отношения надолго испортятся.

Не одалживайте никому вещи и деньги, иначе вместе с ними отдадите другому человеку свое счастье.

Приметы погоды 30 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на ольхе и березе появились сережки, то морозов больше не будет.

Журавли и аисты прилетели - к скорому потеплению.

Дождь или гроза сегодня предвещают богатый урожай льна и подсолнечника в этом году.

Облака белые и высокие - к улучшению погоды, темные и густые - к непогоде.

Если на Алексея Теплого потеплело, то и апрель будет теплым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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