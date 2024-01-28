Народный праздник 29 января известен под названиями Лаврентьев день, Петр-полукорм, Петров день.

Православная церковь 29 января по новому стилю чтит память священномученика Игнатия Богоносца и Киево-Печерского затворника святого Лаврентия. По старому стилю 29 января церковь чтила апостола Петра, самого близкого ученика Иисуса Христа.

В народный праздник 29 января люди наблюдали за Луной. По фазе спутника определяли, какой будет погода в ближайшие дни. Если день выпадал на полнолуние, то ждали изменения погоды, а если на новолуние, то погода надолго останется неизменной.

В народе праздник 29 января считался неблагоприятным днем, когда активизируются ведьмы и всяческая нечисть. Для защиты жилья от злых сил по дому раскладывали ветки чертополоха. Одну из веток обязательно клали возле кровати ребенка, чтобы у малыша тоже была защита. Ещё один метод защиты от нечисти - сбрызнуть углы святой водой.

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Женщины в этот день занимались уборкой и выпекали в печи хлеб круглой формы - символ Солнца. Каждому члену семьи раздавали по кусочку, а остатки крошек отдавали в корм домашнему скоту. Верили, что таким образом можно ускорить наступление весны.

По старому стилю 29 января отмечался Петров день. В этот народный праздник у украинцев было принято осматривать амбары, погреба и зернохранилища. Крестьяне подсчитывали, сколько припасов зерна, консервации и корма для животных уже было использовано, а сколько ещё осталось до конца холодов. Ожидалось, что к этому дню ещё останется половина припасов, поэтому дата получила название Пётр-полукорм. Если же продуктов оставалось меньше половины, то крестьяне начинали экономить.

Апостол Петр при жизни до знакомства с Иисусом был рыбаком, поэтому 29 января считается очень удачной датой для зимней рыбной ловли. Также эта дата счастливая для свадьбы и венчания.

29 января - знак Зодиака

Рожденный 29 января человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру волевые и целеустремленные. На пути к своей цели готовые преодолеть любые трудности. Очень терпеливые и имеют большую силу воли, благодаря чему способны выдержать любые трудности. Запасливые, умеют обращаться с финансами. Рожденные 29 января люди имеют непростую и полную препятствий жизнь.

Что нельзя делать 29 января

Нельзя в этот день ругаться матом, иначе привлечете в дом ведьм и чертей.

Нельзя 29 января пить алкоголь, особенно "за компанию" - повышается риск стать алкоголиком.

Женщине нельзя ругаться с мужем, вспоминать старые обиды, принижать и оскорблять, особенно при посторонних. Если поругаться с мужем, то отношения наладятся нескоро.

Ничего не поднимайте с земли - на вещах может быть порча.

Нежелательно болеть в этот день. Такая болезнь затянется надолго и будет тяжелой. Поэтому не стоит слишком легко одеваться и пренебрегать шапкой.

Приметы погоды 29 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ветреная погода предвещает дождливый год.

Если 29 января резко похолодало, то август будет очень жарким.

Петухи поют раньше, чем обычно - к потеплению.

Деревья густо укрыты снегом - к ранней весне.

Метель в этот день предвещает знойное лето.

Луна красноватого цвета - к мощным и холодным ветрам.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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