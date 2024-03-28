Народный праздник 29 марта известен под названиями Праздник березы, Марков день, Тележный день.

Православная церковь Украины 29 марта по новому стилю чтит память мученика Марка Арефусийского, преподобного Иона Отшельника и святого Евстахия Вифинийского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученика Савина.

В народный праздник 29 марта наши предки чтили березу. С раннего утра приходили в березовую рощу, собирали березовый сок и почки, прислушивались к звукам в столбе. Если сокодвижение было обильным и шумным, то ожидали теплого апреля.

Для счастья и благополучия в семье в этот народный праздник стоит посадить березу во дворе. А если в доме есть больной, то для выздоровления его нужно легонько ударить веткой березы.

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С наступлением весеннего тепла украинцы пересаживали с саней в колесный транспорт. Крестьяне в этот день осматривали телеги, при необходимости чинили и чистили. Также подготавливали коней для упряжки, меняли им подковы и расчесывали гривы. Если для поездок всё было готово, то мужчины ездили в ближайшие города на базары за покупками.

Праздник 29 марта очень удачен для больших и дорогостоящих покупок. Приобретенные вещи принесут радость и долго прослужат.

29 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру смелые, самоотверженные, уверенные в себе и упрямые. Это борцы за правду и справедливость, не терпят предательство и обман. В общении не очень эмоциональные. Свои чувства проявляют в поступках, а не словах.

Что нельзя делать 29 марта

Неудачный день для посадки и пересадки цветов. Растения не приживутся на новом месте.

Стричь волосы и ногти сегодня не стоит, чтобы не было проблем со здоровьем.

Нельзя сушить белье и одежду на улице или на балконе.

Запрещено вредить деревьям, обрезать и рубить их, ломать ветки.

Не поднимайте тяжести 29 марта, иначе появятся боли в спине.

Приметы погоды 29 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Прилетели аисты или лебеди - заморозков больше не будет.

Если с березы течет много сока, то лето будет дождливым.

Дождь сегодня сулит богатый урожай овса и ржи.

Ласточки прилетели и низко летают - к частым грозам в апреле.

Если на березах уже появились сережки, то в этом году будет много мёда на пасеках.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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