Православная церковь Украины 29 марта по новому стилю чтит память мученика Марка Арефусийского, преподобного Иона Отшельника и святого Евстахия Вифинийского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученика Савина.
В народный праздник 29 марта наши предки чтили березу. С раннего утра приходили в березовую рощу, собирали березовый сок и почки, прислушивались к звукам в столбе. Если сокодвижение было обильным и шумным, то ожидали теплого апреля.
Для счастья и благополучия в семье в этот народный праздник стоит посадить березу во дворе. А если в доме есть больной, то для выздоровления его нужно легонько ударить веткой березы.
С наступлением весеннего тепла украинцы пересаживали с саней в колесный транспорт. Крестьяне в этот день осматривали телеги, при необходимости чинили и чистили. Также подготавливали коней для упряжки, меняли им подковы и расчесывали гривы. Если для поездок всё было готово, то мужчины ездили в ближайшие города на базары за покупками.
Праздник 29 марта очень удачен для больших и дорогостоящих покупок. Приобретенные вещи принесут радость и долго прослужат.
29 марта - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру смелые, самоотверженные, уверенные в себе и упрямые. Это борцы за правду и справедливость, не терпят предательство и обман. В общении не очень эмоциональные. Свои чувства проявляют в поступках, а не словах.
Что нельзя делать 29 марта
Неудачный день для посадки и пересадки цветов. Растения не приживутся на новом месте.
Стричь волосы и ногти сегодня не стоит, чтобы не было проблем со здоровьем.
Нельзя сушить белье и одежду на улице или на балконе.
Запрещено вредить деревьям, обрезать и рубить их, ломать ветки.
Не поднимайте тяжести 29 марта, иначе появятся боли в спине.
Приметы погоды 29 марта
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Прилетели аисты или лебеди - заморозков больше не будет.
- Если с березы течет много сока, то лето будет дождливым.
- Дождь сегодня сулит богатый урожай овса и ржи.
- Ласточки прилетели и низко летают - к частым грозам в апреле.
- Если на березах уже появились сережки, то в этом году будет много мёда на пасеках.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.