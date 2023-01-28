28-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 337 дней.

Сегодня отмечается сразу несколько праздников - Международный день защиты персональных данных, Международный день LEGO, Всемирный день безработных, День рождения дизельного двигателя. Православные верующие отмечают Павлов день - в честь памяти святого Павла Фивейского.

Какой праздник сегодня - перечень главных торжеств

Международный день защиты персональных данных отмечается 28 января, начиная с 2007 года. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных". Праздник необходим для того, чтобы напомнить пользователям о важности защиты своих данных в интернете - это необходимо для безопасности и виртуальной, и реальной жизни.

Международный день конструктора LEGO - событие, которое объединяет и взрослых, и детей. Праздник создан, чтобы почтить труд Оле Кирка Кристиансенома - плотника и создателя корпорации LEGO Group. Основал он ее в 1932 году, а название появилось двумя годами позднее. Интересно, что оно состоит из двух слов "leg gotd", что в буквальном переводе означает "играть хорошо".

Видео дня

Занимательный факт: популярность конструктора настолько велика, что в 2011 году несколько наборов даже побывали в космосе.

Всемирный день безработных 28 января - это не совсем праздник, это скорее памятная дата, созданная, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме безработицы. Кто именно стал инициатором праздника - неизвестно, но цель у этого человека благая. Дело в том, что из-за высокого уровня безработицы миллионы людей остаются без средств к существованию. Именно из-за отсутствия работы люди устраивают митинги и забастовки, что приводит к социальным и политическим кризисам.

День рождения дизельного двигателя отмечается сегодня, потому что именно 28 января 1897 года немецкий инженер Рудольф Дизель завершил испытания собственноручно изобретенного дизельного двигателя. В то время использовались только двигатели внутреннего сгорания, но положительных оценок им дать было нельзя - слишком низкий КПД. Именно поэтому изобретение Дизеля стало прорывом.

Еще один праздник, который встречают сегодня во всем мире - день открытия Антарктиды. 28 января 1920 года после двух лет путешествий члены команды Лазарева и Беллинсгаузена увидели берега неизвестного континента. Им и стала Антарктида - самое сухое и холодное место на планете. Сейчас там проводят тренировки космонавты NASA, так как климат и ландшафт Антарктиды поход на марсианский.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти Павла Фивейского

Святой Павел родился в Египте и рано потерял родителей. Бежал из города, скрываясь от алчных родственников, жаждущих отнять у мальчика его наследство. Скитаясь, Павел нашел пещеру, которая и стала ему домом. Пищу ему приносили птицы, а святой все время проводил в молитвах. Он стал первым христианским монахом-отшельником долгожителем - прожил в одиночестве 91 год и умер в возрасте 113 лет.

Памятные даты 28 января

Этот день запомнился в истории многими интересными событиями:

1813 год - опубликован роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение";

1855 год - по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана проходит первый локомотив;

1920 год - спектаклем Владимира Винниченко "Грех" в Виннице открывается Украинский драмтеатр имени Ивана Франко (ныне это Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко;

1986 год - произошла катастрофа американского космического корабля "Челленджер".;

1992 год - на сессии Верховной Рады Украины было принято постановление о Государственном флаге;

2010 год - президент Украины Виктор Ющенко указом об увековечении участников борьбы за независимость Украины в XX веке признает воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.

Приметы и народные поверья 28 января

В честь памяти святого Павла Фивейского в народном календаре появился праздник Павлов день. По старому стилю это событие отмечается 15 января. Второе название праздника - День колдунов. Считается, что именно в эту дату маги, знахари и ведьмы могут передавать ученикам свои знания. Новичкам нужно попробовать себя в искусстве магии, поэтому всем окружающим стоит опасаться таких людей.

Для того, чтобы защитить себя, в этот день нельзя:

много есть и употреблять алкоголь;

ссориться и сплетничать;

выполнять тяжелую физическую работу;

общаться с незнакомцами;

выходить из дома после полуночи.

Лучше провести день в молитве, чаще плевать через левое плечо и стучать по дереву, чтобы нейтрализовать негативное воздействие темных сил.

Также на Павлов день наши предки обращали внимание на приметы погоды:

под окном щебечут птицы - к вьюге;

ветер дует - лето будет дождливым;

вороны громко каркают - к оттепели;

на небе много звезд - к хорошему урожаю льна.

Славяне говорили "Павел дня добавил", потому что с 28 января световой день становится длиннее, а ночи - короче.

Именины 28 января

Сегодня день ангела отмечают обладатели имени Елена, Михаил, Павел, Прохор, Иван.

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