Православная церковь Украины 27 декабря по новому стилю чтит память Стефана Первомученика, первого мученика-еврея, который был забит камнями за веру в Христа. По старому стилю 27 декабря церковь чтила память христианских мучеников Фирса, Левия и Калинника.
У украинцев 27 декабря начинался период рождественских святок, который заканчивается на Крещение Господне. На протяжении этого периода украинцы желали друг другу счастливых зимних праздников и достатка в доме.
В период святок люди не работали - наступал кратковременных отдых от сельских работ. В свободное время занимались гаданиями, ходили в гости к родным и крестным, колядовали и доедали праздничные блюда (колбаски, холодец, кутью).
Святого Стефана наши предки считали покровителем крупного скота, особенно лошадей. В день святого Стефана нанимали пастухов на следующий сельскохозяйственный сезон. Хорошие пастухи в Киевской Руси очень ценились, их угощали и дарили подарки. В целом в эту дату часто нанимали и увольняли работников по найму.
В народный праздник 27 декабря ухаживали за лошадьми, давали им угощения, расчесывали гриву и меняли подковы. Также в этот народный праздник лошадей, коров и баранов поили водой из корыта, в которое бросали серебряный предмет. Владельцы скота верили, что это убережет животных от заболеваний и нечисти.
По давним приметам, в праздник 27 декабря важно соблюдать чистому в доме, и самим ходить в чистой одежде и с чистым телом. В этот день старались сходить в баню и чаще умываться на протяжении дня.
27 декабря - знак Зодиака
Рожденный 27 декабря человек по знаку Зодиака - Козерог. Именинники этого дня имеют высокие требования к себе. По характеру они упорные, трудолюбивые, целеустремленные. У них реалистичный взгляд на жизнь. Внешне рожденные 27 декабря люди кажутся строгими и закрытыми, но на самом деле они способны на искреннюю доброту и заботу.
Что нельзя делать 27 декабря
В святочный период молодые украинки занимались гаданиями. Важно помнить, что церковь не одобряет любые магические ритуалы.
Нельзя обижать лошадей, собак и других животных, в том числе и бездомных. Не стоит повышать голос на них, прогонять и обзывать.
В День Стефана нельзя ходить в грязной и изношенной одежде.
Нельзя в этот день ходить с грязной головой и немытым телом.
Выбрасывать остатки еды, хлеба, кутьи нельзя - скормите их животным или птицам.
Приметы погоды 27 декабря
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Какая погода сегодня, таким будет февраль.
- Днем появились густые облака синего цвета - к ухудшению погоды.
- Если на протяжении дня погода часто меняется, то остаток зимы будет переменчивым.
- Много снега выпало - к хорошему урожаю озимых культур.
- Если в течение дня поменялось направление ветра, то скоро потеплеет.
- Облака плывут против ветра - к снегопаду.
- Если день выдался теплым, то следующее лето будет жарким.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.