Народный праздник 27 декабря известен под названиями Степанов день, Филимонов день, Калинники.

Православная церковь Украины 27 декабря по новому стилю чтит память Стефана Первомученика, первого мученика-еврея, который был забит камнями за веру в Христа. По старому стилю 27 декабря церковь чтила память христианских мучеников Фирса, Левия и Калинника.

У украинцев 27 декабря начинался период рождественских святок, который заканчивается на Крещение Господне. На протяжении этого периода украинцы желали друг другу счастливых зимних праздников и достатка в доме.

В период святок люди не работали - наступал кратковременных отдых от сельских работ. В свободное время занимались гаданиями, ходили в гости к родным и крестным, колядовали и доедали праздничные блюда (колбаски, холодец, кутью).

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Святого Стефана наши предки считали покровителем крупного скота, особенно лошадей. В день святого Стефана нанимали пастухов на следующий сельскохозяйственный сезон. Хорошие пастухи в Киевской Руси очень ценились, их угощали и дарили подарки. В целом в эту дату часто нанимали и увольняли работников по найму.

В народный праздник 27 декабря ухаживали за лошадьми, давали им угощения, расчесывали гриву и меняли подковы. Также в этот народный праздник лошадей, коров и баранов поили водой из корыта, в которое бросали серебряный предмет. Владельцы скота верили, что это убережет животных от заболеваний и нечисти.

По давним приметам, в праздник 27 декабря важно соблюдать чистому в доме, и самим ходить в чистой одежде и с чистым телом. В этот день старались сходить в баню и чаще умываться на протяжении дня.

27 декабря - знак Зодиака

Рожденный 27 декабря человек по знаку Зодиака - Козерог. Именинники этого дня имеют высокие требования к себе. По характеру они упорные, трудолюбивые, целеустремленные. У них реалистичный взгляд на жизнь. Внешне рожденные 27 декабря люди кажутся строгими и закрытыми, но на самом деле они способны на искреннюю доброту и заботу.

Что нельзя делать 27 декабря

В святочный период молодые украинки занимались гаданиями. Важно помнить, что церковь не одобряет любые магические ритуалы.

Нельзя обижать лошадей, собак и других животных, в том числе и бездомных. Не стоит повышать голос на них, прогонять и обзывать.

В День Стефана нельзя ходить в грязной и изношенной одежде.

Нельзя в этот день ходить с грязной головой и немытым телом.

Выбрасывать остатки еды, хлеба, кутьи нельзя - скормите их животным или птицам.

Приметы погоды 27 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода сегодня, таким будет февраль.

Днем появились густые облака синего цвета - к ухудшению погоды.

Если на протяжении дня погода часто меняется, то остаток зимы будет переменчивым.

Много снега выпало - к хорошему урожаю озимых культур.

Если в течение дня поменялось направление ветра, то скоро потеплеет.

Облака плывут против ветра - к снегопаду.

Если день выдался теплым, то следующее лето будет жарким.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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