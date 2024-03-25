Народный праздник 26 марта известен под названиями Гавриил Благовест, Гавриил и Василий, Никифоров день, Никифор.

Православная церковь Украины 26 марта по новому стилю чтит память архангела Гавриила и епископа Иринея Сирийского, а также преподобного Василия Нового. По старому стилю в праздник сегодня почитают патриарха Никифора Константинопольского.

В праздник 26 марта в лугах и полях начинают собирать березовый сок, почки черемухи, ивовые "котики". Сады обрабатывают от насекомых-вредителей, которые вылазят из-под коры.

С народного праздник 26 марта украинки прекращали шить и вышивать. С этого периода у крестьян появлялось много дел в саду и на огороде, поэтому было не до рукоделия. Начинали высаживать рассаду овощей и сажать плодовые деревья.

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По приметам, вода в этот день обретает чудодейственные и целительные свойства. Поэтому для крепкого здоровья и благополучия в этот народный праздник стоит попить воды из колодца или родника. Также очень благоприятными для здоровья в этот день считаются поход в баню, обливание прохладной водой и обтирание полотенцем.

26 марта - удачная дата для рыбалки и сбора первых диких растений, а также для лечения любых недугов и лихорадки.

26 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру независимые, энергичные, свободолюбивые. Очень серьезны и упорны в достижении своих целей, но в отношениях часто проявляют вспыльчивость и переменчивость. Рожденные 26 марта люди не боятся сложных решений на работе, но нерешительны в любви.

Что нельзя делать 26 марта

Нельзя в этот день рубить деревья, иначе накличете беду.

День удачен для рыбалки, но нельзя ловить раков.

Не очень счастливый день для любых начинаний, переезда, трудоустройства, начала крупных и сложных проектов.

Не выбрасывайте остатки хлеба и еды в мусорное ведро, а скормите их птицам и бездомным животным.

Женщинам нельзя ходить с распущенными волосами сегодня.

Приметы погоды 26 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если зацвела верба, то уже пора выставлять пчел на пасеке.

Северный ветер дует - к холодной весне.

Если загремела гроза, то стоит ждать похолодания.

Солнце ярко светит - остаток марта будет погожим.

Во время заката нет облаков - к ветреной погоде.

Если уже прилетели скворцы и аисты, то началась настоящая весна.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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