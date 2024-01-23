Народный праздник 24 января известен под названиями Аксиньин день, Ксения полузимница, Федосеев день, Федосей-весняк.

Православная церковь 24 января по новому стилю чтит память преподобной Ксении Римской и мученика Вавилы Сицилийского, а также Сирийского пустынника преподобного Македония. По старому стилю 24 января чтили память Феодосия Великого и Феодосия Антиохийского.

В давние времена люди считали эту дату переломом зимы. Наши предки говорили, что со дня Ксении до начала сельскохозяйственного сезона понадобится столько же зерна, сколько уже съели. Поэтому этот народный праздник известен как Ксения-полухлебница. Небогатые семьи подсчитывали, достаточно ли муки до конца зимы, и при недостатке зерна начинали экономить.

Оттепели в праздник 24 января не радовались. Потепление в эту дату предвещало позднюю и холодную зиму, а значит - позднее наступление посевного сезона. Если же день выдался морозным, то говорили, что зима будет короткой, но суровой.

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В народный праздник 24 января существовал необычный ритуал - хозяйки гадали, какими в текущем году будут цены на хлеб. Для этого ночью перед сном взвешивали хлеб и оставляли его на весах. Затем утром снова проверяли вес. Если хлеб весит меньше, то цены на него уменьшаться, вес не изменился - цены останутся такими же, а если вес вырос, то и хлеб подорожает.

24 января - опасный день из-за повышенного риска заболеть.

24 января - знак Зодиака

Рожденный 24 января человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня творческие и независимые. По характеру они амбициозные и честолюбивые, любят комплименты и хотят услышать признание своих достижений. Очень упорные в достижении своих целей. Они нетерпеливые и неусидчивые, из-за чего постоянно попадают в неприятности.

Главный недостаток рожденных 24 января людей - неумение признавать ошибки. Во всех их бедах виноваты другие люди, но не они сами.

Что нельзя делать 24 января

В этот день нельзя стричь волосы и обрезать ногти, иначе следующие три месяца проведете в долгах.

Нельзя брать в руки топор, нож, ножницы, иглу и другие острые и режущие предметы. Значительно повышается риск порезов и травм. Также хлеб и пироги в этот день лучше ломать руками, а не резать.

Неудачный день для переезда и смены места работы.

24 января не стоит начинать конфликты и спорить с близкими и друзьями, иначе отношения надолго испортятся.

Нельзя ходить с грязными волосами и грязным телом в день Ксении. Обязательно стоит помыться или принять ванну. В противном случае в текущем году будете часто болеть.

Приметы погоды 24 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Животные не хотят выходить на улицу - к сильным морозам.

Утренний снег предвещает затяжные заморозки.

Если в лесу очень далеко слышно эхо, то в ближайшие дни похолодает.

Облака очень быстро плывут - к ветренной погоде и частым метелям.

Солнечная и ясная погода предвещает раннюю, но холодную весну.

Лед на реках и озерах очень тонкий - к большому разливу рек весной.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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