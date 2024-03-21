Народный праздник 22 марта известен под названиями Василий Теплый, Василий Капельник, Василий Солнечник.

Православная церковь Украины 22 марта по новому стилю чтит память священномученика Василия, пресвитера Анкирского. По старому стилю в праздник сегодня чтят сорок мучеников-воинов, которые погибли за веру.

В народный праздник 22 марта люди с нетерпением ожидали потепления. К этому дню начинал таять снег, реки разливались, дороги покрывались грязью. Чаще пригревало солнце. В этот период люди откладывали поездки, потому что по путям было не проехать, а вместо этого работали дома.

Очень хорошей приметой считался ранний прилет жаворонков, ласточек, аистов, кукушек и других перелетных птиц. Хозяйки в этот народный праздник пекли пирожки и домашнее печенье в форме птиц. Выпечкой угощали всех родных, а часть теста оставляли на угощение домовому. Таким образом надеялись ускорить наступление весны и привлечь весеннее тепло.

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Мужчины проверяли крыши домов и сараев на наличие протечек, утепляли хлев, чинили телеги и точили селькохозяйственные приборы. Верили, что если хозяин заранее подготовится к посевному сезону, то ему повезет с урожаем, а у безответственного крестьянина ничего не уродится.

22 марта гадали по погоде в следующие дни. Если день был морозным и пасмурным, то следующие 40 дней также будут холодными, и лишь потом придет настоящая весна.

Праздник 22 марта подходит для сбора березового сока.

22 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня уверенны в себе, независимые и энергичные. Отличаются нестандартным мышлением и не боятся выделяться из толпы. Имеют острую интуицию и быстрый ум. Очень упрямые - спорить с ними бесполезно.

Что нельзя делать 22 марта

Повышается риск ранений, порезов и ожогов, поэтому по возможности не стоит пользоваться острыми предметами и разжигать костер.

Нельзя выбрасывать хлеб, играть с ним и покупать больше хлеба, чем можете съесть.

Приснился кошмар - никому его не рассказывайте, иначе сбудется.

Нельзя в этот день плохо обращаться с птицами, отгонять их от дома и рубить деревья с гнездами. Также не стоит рубить кур и уток на мясо.

Приметы погоды 22 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Синие облака предвещают дождливую и морозную погоду.

Если в полдень не видно солнца за тучами, то остаток марта будет пасмурным.

Подул теплый ветер - к ненастному лету.

Аисты уже прилетели - к потеплению.

Если птицы начали строить гнезда, то скоро погода улучшится.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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