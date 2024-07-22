Народный праздник 22 июля известен под названиями Мария ягодница, День Марии Магдалины, Панкратий и Кирилл, Черничный день.

Православная церковь Украины 22 июля по новому стилю чтит память святой мироносицы Марии Магдалины. По старому стилю в праздник сегодня чтят священномучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского.

Наши предки в этот народный праздник собирали урожай сезонных фруктов и ягод, ранней картошки, первых огурцов. Ходили в лес за грибами и дикими ягодами. Хозяйки готовили соленья и варенья из собранных плодов, а мужчины приводили в порядок погреб.

День Марии Магдалины почитается у женщин. В праздник 22 июля незамужние девушки молились о хорошем женихе, замужние - о семейном счастье, вдовы - об утешении горя. В этот день полезной для женской красоты считается утренняя роса и колодезная вода. Если ими умыться, то кожа будет гладкой. А для крепкого здоровья женщинам нужно съесть горсть ягод.

Видео дня

Роса в этот день считается полезной только для людей, а для домашнего скота - губительной. Поэтому животных в эту дату не выпасали. Также не работали на огороде и в целом на улицу не выходили, поскольку в конце июля часто была опасная для здоровья погода.

Девушки в народный праздник 22 июля собирали травы для лечебных сборов и венков, а также занимались гаданиями и приворотами. Такие ритуалы были очень популярны у молодежи, хоть и осуждались церковью.

22 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. По характеру именинники этого дня эмоциональные, впечатлительные, нервные, заботливые. Мыслят пессимистично. Их одинаково легко обрадовать или расстроить. Рожденные 22 июля люди умные и талантливые, но добиваться успехов им часто мешает паника и неуверенность в своим решениях.

Что нельзя делать 22 июля

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и работать на огороде.

Не берите деньги в долг, иначе не получится их вернуть.

Неудачный день для новых и ответственных дел - они не увенчаются успехом.

Если на улице сильная жара или гроза, то без большой необходимости не стоит выходить из дома. Повышается риск перегрева и удара молнией.

Приметы погоды 22 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Муравьи построили высокие муравейники - к суровой зиме.

Гремит гром, но нет дождя - к затяжной непогоде.

Если в течение дня часто меняется направление ветра, то остаток июля будет переменчивым.

Среди ясного дня закрылись цветы - скоро пойдет дождь.

На деревьях появляются желтые листочки - к ранней осени.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: