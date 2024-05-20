Народный праздник 21 мая известен под названиями Оленин день, Олена - длинный лён, Иванов день, Иван Богослов.

Православная церковь Украины 21 мая по новому стилю равноапостольного царя Константина Великого и его мать царицу Елену. По старому стилю праздник сегодня посвящен апостолу Иоанну Богослову, автору одного из Евангелий.

Народный праздник 21 мая наши предки посвящали посеву льну, конопли, овса и пшеницы. Перед началом работы ждали благоприятных погодных примет - расцветания рябины, высыхания почвы и прилета ласточек. Если же продолжались заморозки или дожди, то в землю символически насыпали несколько семян пшеницы.

Хозяйки в этот народный праздник для повышения урожайности растений и быстрого наступления лета пекли пирог из пшеничной муки. Счастливой приметой сегодня считается угостить домашним пирогом нуждающихся, горюющих людей или детей - тогда у человека будет счастливая судьба.

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Праздник 21 мая считается удачным для рукоделия - любые изделия получатся аккуратными и долговечными. Также этот день счастливых для любовных дел.

21 мая - знак Зодиака

Рожденный 21 мая человек по знаку Зодиака Телец или Близнецы. По характеру именинники этого дня амбициозные, пытливые и любопытные. Иногда они бывают слишком назойливыми, но не со зла. Для них характерны перепады настроения и частая смена желаний, но в отношениях они однолюбы.

Что нельзя делать 21 мая

Неудачный день для ремонта, строительства, починки сломанных вещей.

Девушкам не стоит ходить с распущенными волосами, иначе они начнут сильнее выпадать.

Ничего не поднимайте с земли сегодня.

Не конфликтуйте с родными, не спорьте и не выясняйте старые обиды. Даже небольшая перепалка разрастется в долгий и неприятный конфликт.

Приметы погоды 21 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в лесах уже появились сыроежки, то будет богатый урожай грибов.

Ночью ярко мерцают звезды - к непогоде.

Если зацвела черемуха, то пора сеять пшеницу.

Много цветков на рябине - к богатому урожаю льна.

Слышно пение кукушки - к улучшению погоды.

Если вторая половина дня ясная, то остаток мая будет погожим.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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