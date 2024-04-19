Народный праздник 20 апреля известен под названиями Федор Трихина, Акулина, Акулинин день.

Православная церковь Украины 20 апреля по новому стилю чтит преподобного Феодора Трихина, преподобного Анастасия Синайского и Кипрскую икону Богоматери. По старому стилю в праздник сегодня чтят мученика Руфина и мученицу Акилину младшую.

Наши предки в этот народный праздник вспоминали умерших родных. Люди верили, что погибшие 20 апреля приходят на землю и смотрят, помнят ли их близкие. Поэтому в эту дату было принято посещать могилы умерших, убирать их и высаживать новые цветы. Затем вечером накрывали сытный ужин с близкими погибшего.

Согласно народным верованиям, к 20 апреля окончательно просыпается природа, набухают плодовые почки на деревьях, вылазят из нор животные и заканчивается сбор березового сока. Женщины в народный праздник 20 апреля собирали дикие травы и части растений.

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В народный праздник 20 апреля занимались водными процедурами - ходили в баню, обливались водой и вытирались влажным полотенцем. Таким образом люди укрепляли иммунитет. Женщины умывались родниковой водой для красоты, а также поливали ею семена при посевах.

День издавна считается удачным для посева любых овощей, но только в том случае, если нет дождя и ветра. Если же началась непогода, то люди ждали ещё неделю перед тем, как сеять семена. В южных областях Украины начали сажать раннюю картошку.

С 20 апреля до середины мая рыбаки переставали ходить на промысел. У рыб начинался период нереста, в течение которого строго запрещено рыбачить.

20 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру творческие и амбициозные, имеют большие цели в жизни. Одинаково строгие к себе и к близким, самокритичные и честные. Рожденные 20 апреля люди консервативные, им трудно принимать новое и менять старые привычки.

Что нельзя делать 20 апреля

Нельзя в этот день шуметь, громко смеяться и слушать музыку.

Неудачный день для дорогих покупок и крупных финансовых вложений.

В спальню супругов не стоит впускать незнакомцев и малознакомых людей, иначе между мужем и женой участятся ссоры.

Строго запрещена рыбалка сегодня.

Приметы погоды 20 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

День дождливый и холодный - к плохой добыче мёда на пасеках, но хорошему урожаю калины.

Утренняя роса предвещает ясную погоду в ближайшие дни.

На сосне появилось много молодых шишек - к хорошему урожаю ржи в этом году.

Если прошел дождь, то в течение трех дней ничего сеять нельзя, иначе будет много сорняков.

Обилие сережек на осине сулит богатый урожай гороха.

Если гром гремит, то хорошо уродятся ранние овощи.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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