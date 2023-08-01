Какой сегодня праздник 2 августа / фото ua.depositphotos.com

Православная церковь 2 августа чтит память преподобного Ильи, самого известного христианского пророка. Наши предки всегда чтили этого святого. День Ильи украинцы уважали и имели много традиций. Илья Пророк считался повелителем дождей и молний, как языческий Перун.

По давним украинским обычаям, в Ильин день начинаются "рябиновые ночи". Так называли грозовые ночи с молниями. Считалось, что грозы нагоняет на землю нечистая сила. Традиционно в этот народный праздник идет дождь, а часто и с грозой. Если гремит, то наши предки не подпускали к себе кошек и собак - опасались, что в животных в этот день может вселиться злая сила, которая и напускает непогоду.

В народный праздник 2 августа дождь считается благодатным и исцеляющим. Если день выдался дождливым, то наши предки выходили на улицу и специально промокали под дождем, или как минимум умывались дождевой водой. Верили, что это исцелит любые болезни.

Видео дня

Наши предки в народный праздник 2 августа выпекали хлеб из свежесобранного зерна и съедали всей семьей "за хороший урожай". Нередко зерно перед помолом на муку освящали в церкви, и тогда пекли святой хлеб. Выпечку раздавали каждому члену семьи от самых старших до самых младших. Считается, что такой хлеб добавляет здоровье и от него не полнеют.

В праздник 2 августа украинцы переставали купаться в реках и водоемах. Говорили, что "До Ильи мужик купается, а после Ильи - с водой прощается". После этой даты вода считалась слишком холодной и опасной для купания.

2 августа - знак Зодиака

Рожденные люди 2 августа по знаку Зодиака - Львы. Именинники этого дня гордые и упрямые. По характеру они довольно закрытые и редко открываются близким. Они уверены в себе и никогда не меняют свое мнение под общественным мнением. Не признают авторитетов. Всегда вступаются за свою семью, родные чувствуют их поддержку.

Что за праздник 2 августа в Украине / фото ua.depositphotos.com

Что нельзя делать 2 августа

В этот день нельзя работать на поле и в саду, а также идти в поход на природу, иначе может убить молнией. В целом в этот день лучше отказаться от любой работы на природе.

Нельзя ходить в лес по грибы и рыбалку сегодня, иначе могут напасть агрессивные животные.

В день Ильи нежелательно пускать в дом кошек и собак, если они живут на улице, а также не подходить близко к бездомным животным. Домашний скот в эту дату на выпас не выпускали, чтобы в него не вселилась злая сила и не ударила молния.

Нельзя надевать дорогие вещи и драгоценности сегодня, а также хвалиться своим богатством и материальными вещами, поскольку пророк Илья не любит хвастунов и гордецов.

2 августа считается плохой приметой подолгу смотреть в зеркало.

Со 2 августа нельзя купаться в реках и озерах.

Приметы погоды 2 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

  • Если белки запасают много припасов, то зима будет суровой. Также на сложную зиму указывает большое количество ягод на калине.
  • Если на Илью пошел дождь, то ещё неделю будет дождить.
  • Утром на траве нет росы - скоро похолодает.
  • Гроза в этот день предвещает хороший урожай зерна, но также значительно повышает риск пожара.
  • Если пропали с улицы комары и пауки, то скоро погода испортится.
  • Грачи начали собираться в большие стаи - к ранней осени.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: