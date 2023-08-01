Народный праздник 2 августа известен под названиями Ильин день, Илья пророк.

Православная церковь 2 августа чтит память преподобного Ильи, самого известного христианского пророка. Наши предки всегда чтили этого святого. День Ильи украинцы уважали и имели много традиций. Илья Пророк считался повелителем дождей и молний, как языческий Перун.

По давним украинским обычаям, в Ильин день начинаются "рябиновые ночи". Так называли грозовые ночи с молниями. Считалось, что грозы нагоняет на землю нечистая сила. Традиционно в этот народный праздник идет дождь, а часто и с грозой. Если гремит, то наши предки не подпускали к себе кошек и собак - опасались, что в животных в этот день может вселиться злая сила, которая и напускает непогоду.

В народный праздник 2 августа дождь считается благодатным и исцеляющим. Если день выдался дождливым, то наши предки выходили на улицу и специально промокали под дождем, или как минимум умывались дождевой водой. Верили, что это исцелит любые болезни.

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Наши предки в народный праздник 2 августа выпекали хлеб из свежесобранного зерна и съедали всей семьей "за хороший урожай". Нередко зерно перед помолом на муку освящали в церкви, и тогда пекли святой хлеб. Выпечку раздавали каждому члену семьи от самых старших до самых младших. Считается, что такой хлеб добавляет здоровье и от него не полнеют.

В праздник 2 августа украинцы переставали купаться в реках и водоемах. Говорили, что "До Ильи мужик купается, а после Ильи - с водой прощается". После этой даты вода считалась слишком холодной и опасной для купания.

2 августа - знак Зодиака

Рожденные люди 2 августа по знаку Зодиака - Львы. Именинники этого дня гордые и упрямые. По характеру они довольно закрытые и редко открываются близким. Они уверены в себе и никогда не меняют свое мнение под общественным мнением. Не признают авторитетов. Всегда вступаются за свою семью, родные чувствуют их поддержку.

Что нельзя делать 2 августа

В этот день нельзя работать на поле и в саду, а также идти в поход на природу, иначе может убить молнией. В целом в этот день лучше отказаться от любой работы на природе.

Нельзя ходить в лес по грибы и рыбалку сегодня, иначе могут напасть агрессивные животные.

В день Ильи нежелательно пускать в дом кошек и собак, если они живут на улице, а также не подходить близко к бездомным животным. Домашний скот в эту дату на выпас не выпускали, чтобы в него не вселилась злая сила и не ударила молния.

Нельзя надевать дорогие вещи и драгоценности сегодня, а также хвалиться своим богатством и материальными вещами, поскольку пророк Илья не любит хвастунов и гордецов.

2 августа считается плохой приметой подолгу смотреть в зеркало.

Со 2 августа нельзя купаться в реках и озерах.

Приметы погоды 2 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если белки запасают много припасов, то зима будет суровой. Также на сложную зиму указывает большое количество ягод на калине.

Если на Илью пошел дождь, то ещё неделю будет дождить.

Утром на траве нет росы - скоро похолодает.

Гроза в этот день предвещает хороший урожай зерна, но также значительно повышает риск пожара.

Если пропали с улицы комары и пауки, то скоро погода испортится.

Грачи начали собираться в большие стаи - к ранней осени.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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