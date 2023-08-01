Православная церковь 2 августа чтит память преподобного Ильи, самого известного христианского пророка. Наши предки всегда чтили этого святого. День Ильи украинцы уважали и имели много традиций. Илья Пророк считался повелителем дождей и молний, как языческий Перун.
По давним украинским обычаям, в Ильин день начинаются "рябиновые ночи". Так называли грозовые ночи с молниями. Считалось, что грозы нагоняет на землю нечистая сила. Традиционно в этот народный праздник идет дождь, а часто и с грозой. Если гремит, то наши предки не подпускали к себе кошек и собак - опасались, что в животных в этот день может вселиться злая сила, которая и напускает непогоду.
В народный праздник 2 августа дождь считается благодатным и исцеляющим. Если день выдался дождливым, то наши предки выходили на улицу и специально промокали под дождем, или как минимум умывались дождевой водой. Верили, что это исцелит любые болезни.
Наши предки в народный праздник 2 августа выпекали хлеб из свежесобранного зерна и съедали всей семьей "за хороший урожай". Нередко зерно перед помолом на муку освящали в церкви, и тогда пекли святой хлеб. Выпечку раздавали каждому члену семьи от самых старших до самых младших. Считается, что такой хлеб добавляет здоровье и от него не полнеют.
В праздник 2 августа украинцы переставали купаться в реках и водоемах. Говорили, что "До Ильи мужик купается, а после Ильи - с водой прощается". После этой даты вода считалась слишком холодной и опасной для купания.
2 августа - знак Зодиака
Рожденные люди 2 августа по знаку Зодиака - Львы. Именинники этого дня гордые и упрямые. По характеру они довольно закрытые и редко открываются близким. Они уверены в себе и никогда не меняют свое мнение под общественным мнением. Не признают авторитетов. Всегда вступаются за свою семью, родные чувствуют их поддержку.
Что нельзя делать 2 августа
В этот день нельзя работать на поле и в саду, а также идти в поход на природу, иначе может убить молнией. В целом в этот день лучше отказаться от любой работы на природе.
Нельзя ходить в лес по грибы и рыбалку сегодня, иначе могут напасть агрессивные животные.
В день Ильи нежелательно пускать в дом кошек и собак, если они живут на улице, а также не подходить близко к бездомным животным. Домашний скот в эту дату на выпас не выпускали, чтобы в него не вселилась злая сила и не ударила молния.
Нельзя надевать дорогие вещи и драгоценности сегодня, а также хвалиться своим богатством и материальными вещами, поскольку пророк Илья не любит хвастунов и гордецов.
2 августа считается плохой приметой подолгу смотреть в зеркало.
Со 2 августа нельзя купаться в реках и озерах.
Приметы погоды 2 августа
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если белки запасают много припасов, то зима будет суровой. Также на сложную зиму указывает большое количество ягод на калине.
- Если на Илью пошел дождь, то ещё неделю будет дождить.
- Утром на траве нет росы - скоро похолодает.
- Гроза в этот день предвещает хороший урожай зерна, но также значительно повышает риск пожара.
- Если пропали с улицы комары и пауки, то скоро погода испортится.
- Грачи начали собираться в большие стаи - к ранней осени.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.