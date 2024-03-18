Народный праздник 19 марта известен под названиями Дарья-грязные проруби, Константинов день, Константиновы круги.

Православная церковь Украины 19 марта по новому стилю чтит память супругов-мучеников Хрисанфа и Дарьи, а также мучеников Клавдия и Панхария. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Аркадия Кипрского и мученика Константина Амморейского.

Народный праздник 19 марта известен как Дарья Грязная. Наши предки к этой дате ожидали потепления, таяния льда и снега, частых осадков. Ко второй половине марта дороги размывались и покрывались слякотью. Из-за этого люди не отправлялись в дорогу, а ждали, пока грязь подсохнет.

На Руси в праздник 19 марта ждали прилёта ласточек и аистов. Если пара этих птиц поселилась возле дома, то такую семью ждет счастье и продолжение рода. Обидеть аиста сегодня считается серьезным грехом.

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Владельцы колодцев в эту дату приглашали домой священников, чтобы те освятили колодезную воду. Только после этого её можно было пить.

Если к 19 марта ещё лежал снег, то хозяйки в этот народный праздник белили холсты. Верили, что мартовский снег лучше всего отбеливает ткань.

19 марта - удачный день для лечения, операций и любых медицинских процедур. Также это счастливая дата для любых романтических дел - свадьбы, свидания, совместного отдыха супругов.

19 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рыбы. Именинники этого дня по характеру любознательные, творческие, целеустремленные. Хотят добиться большого успеха в жизни. Одинаково строгие к себе и к родным. В общении не очень открытые и редко показывают настоящие эмоции. Рожденные 19 марта люди кажутся хладнокровными и жесткими, но в общении с близкими показывают свою мягкую сторону.

Что нельзя делать 19 марта

Категорически запрещено обижать птиц, разрушать их гнезда и рубить деревья, на которых поселились птицы. Нельзя резать на мясо домашнюю птицу.

Если приснился хороший сон, то о нём нельзя никому рассказывать, иначе точно не сбудется.

В этот день постарайтесь быть аккуратными, не пачкаться и не носить грязную одежду и обувь. Нельзя ложиться в кровать в уличной одежде.

Приметы погоды 19 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если день пасмурный и дождливый, то весь остаток марта таким будет.

Облака высокие и белые - к улучшению погоды, серые и низкие - к непогоде.

Аисты вернулись из зимовки - к теплому апрелю.

Если дует холодный ветер, то потепление наступит нескоро.

Звезд ночью не видно - к потеплению.

Птицы роются в земле - к теплой погоде, а если сидят на деревьях, то будет холодно.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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