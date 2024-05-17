Народный праздник 18 мая известен под названиями Федот Овсяник, Семь дев, Федотов день, Иринин день, Ирина Рассадница.

Православная церковь Украины 18 мая по новому стилю чтит память Феодота Анкирского, мученика Андрея, Павел, Кристины, Клавдии и Юлии. По старому стилю в праздник сегодня чтят великомученицу Ирину Македонскую.

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18 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру находчивые, целеустремленная. Им присуща некоторая хитрость, благодаря которой они могут выпутаться из невероятных ситуаций. Больше всего в жизни они ценять крепкую семью, достаток, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Что нельзя делать 18 мая

Запрещено в этот день разводить слухи, врать о других людях и расскзывать чужие секреты, иначе испортится ваша репутация.

Нельзя чтобы была грязь и беспорядок в доме.

Нежелательно на этот день планировать ответственные дела, разговор с начальством, смену работы и переезд, а также важные покупки.

Недоеденное блюдо нельзя выбрасывать - лучше отдайте его зверям или птицам.

Приметы погоды 18 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Чем раньше зацвела черемуха, тем более ранним будет лето.

Если земля быстро впитывает разлитую воду, то лето будет сухим, а если остается лужа, то дождливым.

Гроза или град сегодня - к богатому урожаю зерновых.

Если появлась утренняя роса, то скоро наступит жара.

Зяблики и соловьи поют - лето будет ранним.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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