Какой сегодня праздник 18 мая / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Православная церковь Украины 18 мая по новому стилю чтит память Феодота Анкирского, мученика Андрея, Павел, Кристины, Клавдии и Юлии. По старому стилю в праздник сегодня чтят великомученицу Ирину Македонскую.

Видео дня

18 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру находчивые, целеустремленная. Им присуща некоторая хитрость, благодаря которой они могут выпутаться из невероятных ситуаций. Больше всего в жизни они ценять крепкую семью, достаток, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

18 мая праздник Украина / фото УНИАН

Что нельзя делать 18 мая

Запрещено в этот день разводить слухи, врать о других людях и расскзывать чужие секреты, иначе испортится ваша репутация.

Нельзя чтобы была грязь и беспорядок в доме.

Нежелательно на этот день планировать ответственные дела, разговор с начальством, смену работы и переезд, а также важные покупки.

Недоеденное блюдо нельзя выбрасывать - лучше отдайте его зверям или птицам.

Приметы погоды 18 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

  • Чем раньше зацвела черемуха, тем более ранним будет лето.
  • Если земля быстро впитывает разлитую воду, то лето будет сухим, а если остается лужа, то дождливым.
  • Гроза или град сегодня - к богатому урожаю зерновых.
  • Если появлась утренняя роса, то скоро наступит жара.
  • Зяблики и соловьи поют - лето будет ранним.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: