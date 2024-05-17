Православная церковь Украины 18 мая по новому стилю чтит память Феодота Анкирского, мученика Андрея, Павел, Кристины, Клавдии и Юлии. По старому стилю в праздник сегодня чтят великомученицу Ирину Македонскую.
18 мая - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру находчивые, целеустремленная. Им присуща некоторая хитрость, благодаря которой они могут выпутаться из невероятных ситуаций. Больше всего в жизни они ценять крепкую семью, достаток, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
Что нельзя делать 18 мая
Запрещено в этот день разводить слухи, врать о других людях и расскзывать чужие секреты, иначе испортится ваша репутация.
Нельзя чтобы была грязь и беспорядок в доме.
Нежелательно на этот день планировать ответственные дела, разговор с начальством, смену работы и переезд, а также важные покупки.
Недоеденное блюдо нельзя выбрасывать - лучше отдайте его зверям или птицам.
Приметы погоды 18 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Чем раньше зацвела черемуха, тем более ранним будет лето.
- Если земля быстро впитывает разлитую воду, то лето будет сухим, а если остается лужа, то дождливым.
- Гроза или град сегодня - к богатому урожаю зерновых.
- Если появлась утренняя роса, то скоро наступит жара.
- Зяблики и соловьи поют - лето будет ранним.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.