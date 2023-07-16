Народный праздник 17 июля известен под названиями Андрей Налива, Марфа.

17 июля церковь чтит память матери Симеона Дивногорца преподобной Марфы, а также христианского богослова Андрея Критского. В народном календаре праздник 17 июля получил название Андрей Налива, поскольку к этому дню колоски на поле наливаются.

Крестьяне к этому дню с нетерпением ждали дождя. В давние времена до середины июля обычно все время было сухо, и только со дня Андрея начинались первые осадки. Если в эту дату действительно пошел дождь, то это считалось счастливой приметой на большой урожай.

В народный праздник 17 июля наши предки собирали овес и чистили овсяное поле. Целый день проходил в труде. Также работали на огороде - разбрасывали гной по грядке, окучивали картошку, подвязывали помидоры.

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В конце трудного рабочего дня наши предки варили обрядовую овсяную кашу из зерна нового урожая. В кашу добавляли масло - чтобы коровы хорошо доились, мед - чтобы было много пчел на пасеке и зерна мака - чтобы в семье никто не болел.

Также в эту дату варили овсяный кисель из свежей овсяной муки. Блюдо считалось крайне полезным для желудка, печени и поджелудочной железы. Существовал шуточный обряд для скорого замужества - для этого девушке нужно было облизать миску после съедения киселя.

В этот народный праздник также ухаживали за лошадями - чистили копыта, меняли подковы, подстригали гриву. В поилку коня добавляли святую или колодезную воду, а в корм подмешивали полевые цветы. Также животным в этот день для крепкого здоровья дают вареную овсяную шелуху.

Праздник 17 июля издавна считается удачным для любовной магии и ритуалов на приворот. Хотя важно заметить, что церковь их не одобряет.

Рожденные 17 июля люди властные и уверенные в себе. У них дома все должно быть так, как они решат. Одинаково требовательные к себе и другим. Для них очень важна творческая и профессиональная самореализация. В финансовом плане довольно скупые, тратят деньги неохотно. Такие люди показывают свою любовь не словами и дорогими подарками, а поступками.

Что нельзя делать 17 июля

День считается неудачным для начинаний, поэтому не рекомендуется начинать новые дела, устраиваться на новую работу, переезжать, затевать ремонт или строительство.

В этот день нельзя обижать животных, кричать на них и тем более бить. Также в этот день не следует резать скот и птицу на мясо.

Не берите и не давайте деньги в долг, чтобы не было финансовых проблем.

Не стоит покупать одежду и обувь сегодня - вещи долго не прослужат.

Приметы погоды 17 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

В лесу уродилось много диких ягод - к суровой зиме.

Если погода облачная, то будет жарко.

На деревьях начали появляться первые желтые листки - к ранней осени.

Гром в Андреев день предвещает хороший урожай этим летом.

Если в лесу сильно пахнет грибами, то скоро пойдет дождь.

Паук сидит посреди паутины - к сухой и солнечной погоде.

Если утром на траве и листьях много росы, значит дождя в ближайшие дни не будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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