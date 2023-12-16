Народный праздник 17 декабря известен под названиями Данилов день, Даниил Зимоуказчик, Варварин день.

Православная церковь Украины 17 декабря по новому стилю чтит память ветхозаветного пророка Даниила и трех отроков Анания, Азария и Мисаила. По старому стилю 17 декабря церковь чтила память священномученицы Варвары Илиопольской.

Наши предки в этот народный праздник жгли костры, топили печь и зажигали свечи в доме. Верили, что свет и тепло в эту дату способны разогнать нечисть и отпугнуть лихорадки. Также в этот день широко открывали створки и даже снимали шторы с окна, чтобы в комнату попадало больше солнечного света.

По поверью, сон в ночь с 16 на 17 декабря - вещий, но не в прямом, а в символическом смысле.

Видео дня

Незамужние девушки в народный праздник 17 декабря гадали на суженых. Для этого брали три лавровых листка и писали на них имена трёх отроков (Анания, Азария, Мисаила), клали под подушкой и засыпали. Считали, что отроки могут послать девице сон со своим будущим суженым.

По старому стилю в этот день вспоминали святую Варвару, которая считается заступницей женщин. В Варварин день отмечали женский праздник. Святой Варваре молились о пополнении в семье, легких родах, женском здоровье и семейном счастье.

В праздник 17 декабря женщинам не стоит заниматься тяжелым физическим трудом. Рекомендуется посвятить день рукоделию, увлечениям или текущим повседневным делам.

17 декабря - удачный день для поездок, торговли, ведения бизнеса. Сегодня можно получить хорошую выручку.

17 декабря - знак Зодиака

Рожденный 17 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинники этого дня очень талантливые и трудолюбивые, имеют сильный и волевой характер. Близкие их уважают. Они очень удачливые по жизни и успешно заканчивают почти все дела. Главным недостатком рожденных 17 декабря является высокомерие и неумение признавать ошибки.

Что нельзя делать 17 декабря

Женщинам в этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

В этот день нужно следить за словами. Ни в коем случае не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. И будьте осторожны при загадывании желаний вслух, потому что они могут выполниться не так, как вы задумали.

Если во сне вам было дано какое-то предупреждение, то стоит к нему прислушаться.

Нельзя ни с кем ругаться, иначе отношения бесповоротно испортятся.

Приметы погоды 17 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода сегодня, таким будет май.

Снежная метель 17 декабря - хорошая примета, которая предвещает хороший урожай мёда на пасеках в следующем году.

Снегири много поют - к похолоданию.

Облачная погода предвещает сильные снегопады.

Чем больше звезд видно ночью, тем холоднее будет в следующие дни.

Если день выдался теплым, то следующим летом будет хороший урожай льна.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: