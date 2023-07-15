Народный праздник 16 июля известен под названиями Маковый день, Мокий и Демид.

16 июля церковь чтит память древнеримских мучеников Мокия и Демида, а также мучеников Диомида и Евлампия из Каппадокии.

В давние времена этот народный праздник получил название Маковый день, поскольку на полях заканчивали посев мака. Мак всегда был очень ценным цветком для украинцев. Из него добывали ароматное масло и семена, а также использовали в лекарственных целях. Также зерна добавляли в корм курицам, чтобы они больше яиц несли.

Для крепкого здоровья сердца, сосудов и суставов в этот день нужно съесть жменю зерен мака.

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Наши предки считали, что этот цветок растет на полях битв. Верили, что мак приносит удачу воинам, поэтому женщины давали с собой цветок мужу-военному.

Также мак использовали как оберег от нечисти. Растение обладает снотворными свойствами, и наши предки верили, что оно может приспать даже злые силы. В народный праздник 16 июля освящали семена мака в церкви и носили с собой, или рассыпали у порога. Еще зерна насыпали в обувь новобрачным. Верили, что пока нечисть не пересчитает все зёрнышки, то не сможет навредить влюбленным.

В целом праздник 16 июля с давних времен считается несчастливой датой. Наши предки заметили, что в этот период люди чаще начинают болеть аллергиями, отравлениями, ОРВИ и болями в спине. В этот день старались не начинать новых дел и никуда не выезжать.

В Маков день наши предки активно работали на поле и заготавливали сено. Во время работы за пояс несколько колосков, чтобы спина не болела. А первый собранный стог сена заносили в сарай и не доставали до самого конца сенокоса.

Рожденные 16 июля люди уверенные в себе, настойчивые и упрямые. Они не слушают чужих советов и учатся только на собственных ошибках. Очень быстро осваивают новые умения. Эти люди придерживаются обещаний, но они не очень пунктуальные.

Что нельзя делать 16 июля

Неудачный день для крупных покупок. Купленные вещи не принесут вам радости.

Также этот день неудачен для путешествий, переездов, смены работы.

Не рекомендуется пересаживать растения - они не приживутся на новом месте.

Старайтесь избегать негативных эмоций сегодня, иначе до конца лета будете в негативе. По возможности не общайтесь в эту дату с людьми, которые вас раздражают.

На давайте деньги взаймы, поскольку долг вам не вернут.

Приметы погоды 16 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Паук усердно плетет паутину - к ясной и солнечной погоде.

Много щавеля уродилось - зима будет теплой.

Полярная звезда ярко горит - к хорошей рыбалке.

Если собака мало ест и много спит, то скоро погода испортится.

Комары или мошки летают большим роем - погода в ближайшую неделю будет хорошей.

Если на калине появилось много ягод, то зима будет снежной и суровой

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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