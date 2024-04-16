Сегодня отмечается День Чарли Чаплина и Всемирный день голоса.

Также в мире 16 апреля праздник - Всемирный день "точки с запятой", День коричного ветра, День "Спасите слона", Кaтoличecкий дeнь пaмяти cвятoй Бepнaдeтты. Узнайте, какой праздник сегодня в Украине и в других странах.

Какой праздник сегодня в разных государствах - список

16 апреля многие страны отмечают разные торжества и важные даты. Мы перечислим несколько из них - все очень интересные, необычные и серьезные для жителей каждого из государств:

День грибов, День орхидеи, День библиотекаря, День яиц "Бенедикт" - США

День знаний и науки - Алжир

Дeнь пaмяти жepтв xoлoкocтa - Вeнгpия

День рождения королевы - Дания

День работника полиции - Армения

Именины 16 апреля отмечают Мартин, Никита, Феодосия.

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Памятные даты и важные события 16 апреля

1863 - во Франции спущена на воду Plongeur (с фр."Ныряльщик") - самая большая подводная лодка XIX века.

1871 - Берлин провозглашён столицей Германии, принятие Конституции Германской империи.

1912 - американка Гарриет Куимби стала первой женщиной, пролетевшей через Ла-Манш на самолете.

1943 - Альберт Хофманн открыл психотропные свойства ЛСД, сделавшее химика широкоизвестным.

1945 - начало Берлинской операции во время Второй мировой войны.

1964 - американская лётчица Джеральдина Мок (Geraldine Mock) приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

1966 - в Израиле поступила в продажу первая "Кока-Кола".

2003 - 40-летний Майкл Джордан сыграл свой последний матч в НБА.

Какой сегодня церковный праздник 16 апреля

Все христиане должны знать, какой церковный праздник 16 апреля для верующих, живущих по старому стилю. Они встречают праздник иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" и дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Никиты Мидикийcкoгo. Те, кто принял для себя новый календарь ПЦУ, отмечают день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии.

Что нельзя делать 16 апреля - приметы и запреты

Наши предки в эту дату старались никому ничего не обещать - энергии дня таковы, что можно случайно не сдержать данное слово. Обстоятельства могут складываться против вас, а это подпортит репутацию.

Приметы на сегодня говорят следующее:

мать-и-мачеха закрылась в 5-6 вечера, но светит солнце - скоро похолодает;

сильный ветер дует во второй половине дня - будет богатый урожай;

16 апреля идет дождь - к плохому улову рыбы;

гремит гром и веет прохладной - лето будет холодным.

В эту дату люди издавна старались задобрить Водяного, поэтому шли на водоемы и очищали их от мусора, веток, травы. Также существовала традиция - бросить в озеро или реку хлеб, вино, табак, чтобы Водяной не забирал к себе людей, но способствовал ловле рыбы.

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