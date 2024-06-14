Народный праздник 15 июня известен под названиями День Фита и Амоса, Фитов день, Никифор Зеленый.

Православная церковь Украины 15 июня по новому стилю чтит память пророка Амоса, митрополита Михаила Киевского, а также мучеников Вита и Модеста. По старому стилю в праздник сегодня чтили патриарха Никифора Константинопольского.

В народный праздник 15 июня наши предки занимались посевными работами, сеяли озимые зерновые культуры. Владельцы скота выгоняли животных на выпас, но следили, чтобы те не забрели на поля с зерном. Селяне переживали, что если корова объестся зерна, то у неё вздуется живот. Кроме того, не хотели ссориться с соседями, чьи посевы пострадают.

Приближалось важное для наших предков летнее солнцестояние. Девушки начинали плести купальские венки, в которые добавляли лекарственные и магические травы. Это были не только украшения, но и мощные обереги от злых сил. Венок вешали в доме, хлеву или сарае для защиты помещения от нечисти. Незамужние девушки плели любовные венки с вьюнком, которые дарили суженому.

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Женщинам в этот день стоит сходить за покупками, приобрести новую одежду, мебель или кухонную утварь. Такие покупки обрадуют и долго прослужат, а в семью принесут счастье и согласие. Сегодняшняя дата удачна для ремонта.

В праздник 15 июня любители грибов ходили в лес на "охоту". К этому периоду уже можно найти первые сыроежки, опята и белые грибы, особенно если в прошлые недели часто шли дожди. Собранные грибы мариновали на зиму, а из остатков варили юшку.

15 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку - Близнецы. Именинники этого дня по характеру общительные, уверенные в себе, независимые. Склонны к частым перепадам настроения, обидчивые и злопамятные. Однако и добро надолго запоминают. Именинники 15 июня склонны к поспешным выводам и эмоциональным поступкам. Но благодаря хорошей интуиции редко ошибаются.

Что нельзя делать 15 июня

Не стоит в этот день жадничать, проявлять эгоизм, отказывать в помощи и поддержке близким, иначе в будущем так же откажут вам.

Не выбрасывайте остатки еды, а отдайте бездомным зверям и птицам.

Запрещено ссориться, повышать голос и оскорблять родных, обвинять их в своих проблемах.

Нельзя купаться в реках и озерах, особенно если на водоеме не обустроено официальное место для плавания. Повышается риск несчастных случаев на воде.

Приметы погоды 15 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если весь день холодный и мокрый, то непогода продлится до конца июня.

День пасмурный, но вечером появилось солнце - скоро погода улучшится.

Много росы на траве утром - к жаркой и солнечной погоде.

Дождь сегодня предвещает неурожай фруктов из-за гниения, но большой урожай грибов.

Собаки и коты беспокойно себя ведут и прячутся в тихие места - к непогоде.

Всю ночь поют певчие птицы - к хорошего погоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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