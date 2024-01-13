Народный праздник 14 января известен под названиями Нинин день, Васильев день, Старый Новый год, свиной праздник.

Православная церковь Украины 14 января по новому стилю чтит память христианской святой преподобной Нины Равноапостольной, которая считается покровительницей Грузии. По старому стилю 14 января украинцы чтили Василия Великого и отмечали Новый год.

В этот народный праздник наши предки ухаживали за домашним скотом. Животных мыли, чистили шерсть, давали им лакомства. В хлеву убирали и меняли солому. В день Нины разговаривали с животными только ласковыми словами. В особом почете были коровы - кормилицы семьи. Люди верили, что у заботливого хозяина скотина целый год будет здоровой.

По старому календарю в эту дату отмечается Васильев день или Старый Новый год. Украинцы отмечали Новый год посевалками. Мальчики и юноши с зерном обходили соседние дома, засевали хозяевам порог и желали счастливого года, за что получали угощение. Посевальное зерно не выбрасывали, а давали в корм птице.

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По давнему поверью, в праздник 14 января первым в дом нужно впустить мужчину, чтобы в семье целый год было счастье.

На стол в Васильев вечер украинцы готовили мясные блюда - холодец, кровянку, домашние колбаски, рульку. Зажиточные семьи запекали поросенка целиком. На праздник приглашали всех родных и долго не расходились.

В народный праздник 14 января стоит сварить и отведать каши, чтобы целый год быть здоровым.

14 января - удачный день для любых покупок. Новая вещь долго прослужит и будет радовать.

14 января - знак Зодиака

Рожденный 14 января человек по знаку Зодиака - Козерог. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые и упорные. Они стойко преодолевают любые трудности и никогда не сдаются. Не любят грубых и истеричных людей, но нормально воспринимают адекватную критику. Рожденные 14 января люди вдохновляют близких своим оптимизмом и упорством.

Что нельзя делать 14 января

Категорически запрещено в этот день обижать животных, кричать на них, бить и ругать, выгонять на улицу.

В этот день не стоит есть мясо, иначе в нынешнем году часто будет болеть живот.

Не давайте и не берите деньги в долг, иначе весь этот год проходите в долгах.

Нельзя встречать Старый Новый в конфликтах, обидах, жалости к себе.

Болеть в этот день нежелательно, иначе недуг надолго затянется. Поэтому не стоит пренебрегать шапкой и перчатками на улице.

Приметы погоды 14 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Вьюга и метель 14 января предвещают хороший урожай орехов этим летом.

Звездная ночь 14 января - к богатому урожаю ягод.

Снег целый день идет - февраль будет морозным, но весна наступит рано.

Если день выпал на растущую луну, то весной разольются реки.

Круги вокруг луны ночью сулят снегопады.

Утренний туман - к потеплению.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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