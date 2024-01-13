Православная церковь Украины 14 января по новому стилю чтит память христианской святой преподобной Нины Равноапостольной, которая считается покровительницей Грузии. По старому стилю 14 января украинцы чтили Василия Великого и отмечали Новый год.
В этот народный праздник наши предки ухаживали за домашним скотом. Животных мыли, чистили шерсть, давали им лакомства. В хлеву убирали и меняли солому. В день Нины разговаривали с животными только ласковыми словами. В особом почете были коровы - кормилицы семьи. Люди верили, что у заботливого хозяина скотина целый год будет здоровой.
По старому календарю в эту дату отмечается Васильев день или Старый Новый год. Украинцы отмечали Новый год посевалками. Мальчики и юноши с зерном обходили соседние дома, засевали хозяевам порог и желали счастливого года, за что получали угощение. Посевальное зерно не выбрасывали, а давали в корм птице.
По давнему поверью, в праздник 14 января первым в дом нужно впустить мужчину, чтобы в семье целый год было счастье.
На стол в Васильев вечер украинцы готовили мясные блюда - холодец, кровянку, домашние колбаски, рульку. Зажиточные семьи запекали поросенка целиком. На праздник приглашали всех родных и долго не расходились.
В народный праздник 14 января стоит сварить и отведать каши, чтобы целый год быть здоровым.
14 января - удачный день для любых покупок. Новая вещь долго прослужит и будет радовать.
14 января - знак Зодиака
Рожденный 14 января человек по знаку Зодиака - Козерог. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые и упорные. Они стойко преодолевают любые трудности и никогда не сдаются. Не любят грубых и истеричных людей, но нормально воспринимают адекватную критику. Рожденные 14 января люди вдохновляют близких своим оптимизмом и упорством.
Что нельзя делать 14 января
Категорически запрещено в этот день обижать животных, кричать на них, бить и ругать, выгонять на улицу.
В этот день не стоит есть мясо, иначе в нынешнем году часто будет болеть живот.
Не давайте и не берите деньги в долг, иначе весь этот год проходите в долгах.
Нельзя встречать Старый Новый в конфликтах, обидах, жалости к себе.
Болеть в этот день нежелательно, иначе недуг надолго затянется. Поэтому не стоит пренебрегать шапкой и перчатками на улице.
Приметы погоды 14 января
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Вьюга и метель 14 января предвещают хороший урожай орехов этим летом.
- Звездная ночь 14 января - к богатому урожаю ягод.
- Снег целый день идет - февраль будет морозным, но весна наступит рано.
- Если день выпал на растущую луну, то весной разольются реки.
- Круги вокруг луны ночью сулят снегопады.
- Утренний туман - к потеплению.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.