В этот день в мире отмечается 14 апреля - Праздник xpюкoчущиx зeлюкoв, Международный день внезапного смеха, День "Посмотри на небо", славянский праздник 14 апреля "День Семаргла", День "Достигни большего", День чизкейка с печеньем "Орео", Всемирный квантовый день, Всемирный день холотропного дыхания, Всемирный день болезни Шагаса.
Какой сегодня праздник 14 апреля в разных странах
14 апреля разные государства отмечают интересные даты и события, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них:
- Фecтивaль вecны "Тaкaямa Мaцуpи" - Япония
- Начало солнечного Нового года - Индия
- День библиотекаря - Венгрия
- День бывших супругов, День садоводства, День дельфинов - США
- Бенгальский Новый год - Бангладеш
- День родного языка - Грузия
Также важно помнить, какой праздник сегодня в Украине - в эту дату сотрудники бывшей ГАИ, которая на данный момент расформирована, могут отметить свой профессиональный праздник и вспомнить времена службы.
Памятные даты и события в истории 14 апреля
Важно помнить не только то, какой праздник сегодня, но и знать, какие важные события произошли в эту дату за десятки и сотни лет:
- 1543 - завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело (исп. Bartolome Ferrelo), открывшая залив Сан-Франциско.
- 1611 - принцем Федерико Чези впервые использовано слово "телескоп".
- 1849 - венгерские повстанцы объявили о независимости Венгрии от Австрии.
- 1863 - в Мариинском театре состоялась премьера первой оперы "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского.
- 1865 - смертельное ранение 16-го президента США Авраама Линкольна в результате покушения на его жизнь; на следующий день Линкольн скончался.
- 1871 - в Германии учреждён парламент - рейхстаг.
- 1894 - состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.
- 1912 - Титаник столкнулся с айсбергом.
- 1927 - в шведском Гётеборге сошёл с конвейера первый автомобиль "Вольво".
- 1983 - первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.
- 1991 - из Музея Ван Гога было похищено 20 картин на $500 млн.
Также 14 апреля 2022 года в рамках полномасштабного вторжения России на территорию Украины был потоплен крейсер "Москва".
Какой сегодня церковный праздник в Украине
14 апреля праздник церковный отмечают верующие по всей стране. Те, кто живет по календарю старого стиля, встречают день памяти преподобной Марии Египетской и день памяти преподобного Евфимия Суздальского. Христиане, которые перешли на новый календарь, согласно рекомендациям и правилам ПЦУ, отмечают другое важное событие - день памяти папы Римского Мартина Исповедника.
Что нельзя делать 14 апреля 2024 года - запреты и приметы
Согласно народным поверьям, 14 апреля категорически запрещено охотиться на лис и воронов, а также всячески обижать этих животных. Также не рекомендуется злиться, обижаться, сквернословить и сплетничать. Воздержитесь от рассказов о своих планах даже самым близким людям.
Приметы на сегодня могут рассказать о будущем:
- пошел дождь - погода будет меняться;
- туман утром - к богатому урожаю грибов;
- много облаков - к ливням;
- большое половодье - к хорошему сенокосу.
Старики издавна говорили, что именно сегодня нужно сортировать вещи и наводить порядок в шкафах - убирать зимнее, доставать летнее. Также не лишней будет и уборка в квартире, и уход за растениями.