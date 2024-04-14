14 апреля 2024 года - 104-й день (105-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 261 день.

В этот день в мире отмечается 14 апреля - Праздник xpюкoчущиx зeлюкoв, Международный день внезапного смеха, День "Посмотри на небо", славянский праздник 14 апреля "День Семаргла", День "Достигни большего", День чизкейка с печеньем "Орео", Всемирный квантовый день, Всемирный день холотропного дыхания, Всемирный день болезни Шагаса.

Какой сегодня праздник 14 апреля в разных странах

14 апреля разные государства отмечают интересные даты и события, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них:

Фecтивaль вecны "Тaкaямa Мaцуpи" - Япония

Начало солнечного Нового года - Индия

День библиотекаря - Венгрия

День бывших супругов, День садоводства, День дельфинов - США

Бенгальский Новый год - Бангладеш

День родного языка - Грузия

Также важно помнить, какой праздник сегодня в Украине - в эту дату сотрудники бывшей ГАИ, которая на данный момент расформирована, могут отметить свой профессиональный праздник и вспомнить времена службы.

Видео дня

Памятные даты и события в истории 14 апреля

Важно помнить не только то, какой праздник сегодня, но и знать, какие важные события произошли в эту дату за десятки и сотни лет:

1543 - завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело (исп. Bartolome Ferrelo), открывшая залив Сан-Франциско.

1611 - принцем Федерико Чези впервые использовано слово "телескоп".

1849 - венгерские повстанцы объявили о независимости Венгрии от Австрии.

1863 - в Мариинском театре состоялась премьера первой оперы "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского.

1865 - смертельное ранение 16-го президента США Авраама Линкольна в результате покушения на его жизнь; на следующий день Линкольн скончался.

1871 - в Германии учреждён парламент - рейхстаг.

1894 - состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

1912 - Титаник столкнулся с айсбергом.

1927 - в шведском Гётеборге сошёл с конвейера первый автомобиль "Вольво".

1983 - первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.

1991 - из Музея Ван Гога было похищено 20 картин на $500 млн.

Также 14 апреля 2022 года в рамках полномасштабного вторжения России на территорию Украины был потоплен крейсер "Москва".

Какой сегодня церковный праздник в Украине

14 апреля праздник церковный отмечают верующие по всей стране. Те, кто живет по календарю старого стиля, встречают день памяти преподобной Марии Египетской и день памяти преподобного Евфимия Суздальского. Христиане, которые перешли на новый календарь, согласно рекомендациям и правилам ПЦУ, отмечают другое важное событие - день памяти папы Римского Мартина Исповедника.

Что нельзя делать 14 апреля 2024 года - запреты и приметы

Согласно народным поверьям, 14 апреля категорически запрещено охотиться на лис и воронов, а также всячески обижать этих животных. Также не рекомендуется злиться, обижаться, сквернословить и сплетничать. Воздержитесь от рассказов о своих планах даже самым близким людям.

Приметы на сегодня могут рассказать о будущем:

пошел дождь - погода будет меняться;

туман утром - к богатому урожаю грибов;

много облаков - к ливням;

большое половодье - к хорошему сенокосу.

Старики издавна говорили, что именно сегодня нужно сортировать вещи и наводить порядок в шкафах - убирать зимнее, доставать летнее. Также не лишней будет и уборка в квартире, и уход за растениями.

Вас также могут заинтересовать новости: