Православная церковь Украины 13 октября по новому стилю чтит мучеников Карпа Фиатирского и Агафоники, преподобного Вениамина Киево-Печерского и мученицы Златы. Также в этот день церковь чтит Иверскую икону Божьей Матери, которая находится в Греции на горе Афон. По старому стилю 13 октября церковь чтила священномученика Григория из Древней Армении и святого Михаила, митрополита всей Киевской Руси.
Народный праздник 13 октября считается несчастливым днем. Эта дата очень удачна для различных мошенников, воров и обманщиков, а потому опасна для честных людей. Наши предки старались в эту дату не оставлять дом без присмотра и не принимать подарков от малознакомых людей.
Наши предки в праздник 13 октября ходили в баню. Горячие процедуры осенью считаются особенно полезными для здоровья. Не забывали и о закаливании организма. После бани вытирались мокрыми полотенцами и ходили босиком по траве, чтобы меньше болеть осенью.
Также в этот народный праздник было принято сжигать в печи или в костре старую набивку из матрасов и подушек, изношенную одежду и негодные вещи. Люди верили, что с помощью такого ритуала в огне вместе со старыми вещами можно сжечь свои болезни и тревоги. А если бросить в огонь ненужную обувь, то можно избавиться от боли в ногах.
13 октября - удачный день для любого лечения и целебных процедур. Однако болеть в эту дату очень нежелательно.
13 октября - знак Зодиака
Рожденные 13 октября люди по знаку Зодиака - Весы. По характеру это волевые и сильные личности, склонные к рискованным поступкам. Часто принимают эмоциональные решения, о которых потом жалеют. Не принимают критику и непрошенные советы, учатся только на собственных ошибках. Однако они не эгоисты и у них доброе сердце.
Что нельзя делать 13 октября
Сегодняшний день считается опасным из-за повышенного риска обмана и мошенничества. Не стоит в этот день доверять незнакомцам, покупать вещи сомнительного качества и неизвестного происхождения, отвечать на звонки с незнакомых номеров. Не рассказывайте никому, что собираетесь ехать в отпуск или получили повышение на работе. Не оставляйте без присмотра ценные вещи.
Не рассказывайте никому о своих достижениях и победах, иначе в будущем вас будет преследовать неудача.
Одевайтесь по погоде и не выходите на улицу без шапки. В этот день сильно повышается риск заболеть, а заболевший будет долго выздоравливать.
Не стоит в этот день бездельничать, откладывать важные дела и тратить время впустую.
Приметы погоды 13 октября
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Первый снег выпал - через 40 дней начнется настоящая зима.
- Если луна ночью очень бледная, то скоро погода ухудшится.
- Куры начали линять - скоро потеплеет.
- Если журавли уже улетели в теплые края, то зима будет ранней и морозной.
- Петухи запели раньше, чем обычно - к потеплению.
- Если ещё не пропали мухи и комары, то бабье лето пока не кончилось.
- Гром 13 октября предвещает хороший урожай грибов в лесах.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.