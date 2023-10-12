Народный праздник 13 октября известен под названиями Иверская икона, Злата-онучница, Агафонов день, Михаил Соломенный, Григорьев день.

Православная церковь Украины 13 октября по новому стилю чтит мучеников Карпа Фиатирского и Агафоники, преподобного Вениамина Киево-Печерского и мученицы Златы. Также в этот день церковь чтит Иверскую икону Божьей Матери, которая находится в Греции на горе Афон. По старому стилю 13 октября церковь чтила священномученика Григория из Древней Армении и святого Михаила, митрополита всей Киевской Руси.

Народный праздник 13 октября считается несчастливым днем. Эта дата очень удачна для различных мошенников, воров и обманщиков, а потому опасна для честных людей. Наши предки старались в эту дату не оставлять дом без присмотра и не принимать подарков от малознакомых людей.

Наши предки в праздник 13 октября ходили в баню. Горячие процедуры осенью считаются особенно полезными для здоровья. Не забывали и о закаливании организма. После бани вытирались мокрыми полотенцами и ходили босиком по траве, чтобы меньше болеть осенью.

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Также в этот народный праздник было принято сжигать в печи или в костре старую набивку из матрасов и подушек, изношенную одежду и негодные вещи. Люди верили, что с помощью такого ритуала в огне вместе со старыми вещами можно сжечь свои болезни и тревоги. А если бросить в огонь ненужную обувь, то можно избавиться от боли в ногах.

13 октября - удачный день для любого лечения и целебных процедур. Однако болеть в эту дату очень нежелательно.

13 октября - знак Зодиака

Рожденные 13 октября люди по знаку Зодиака - Весы. По характеру это волевые и сильные личности, склонные к рискованным поступкам. Часто принимают эмоциональные решения, о которых потом жалеют. Не принимают критику и непрошенные советы, учатся только на собственных ошибках. Однако они не эгоисты и у них доброе сердце.

Что нельзя делать 13 октября

Сегодняшний день считается опасным из-за повышенного риска обмана и мошенничества. Не стоит в этот день доверять незнакомцам, покупать вещи сомнительного качества и неизвестного происхождения, отвечать на звонки с незнакомых номеров. Не рассказывайте никому, что собираетесь ехать в отпуск или получили повышение на работе. Не оставляйте без присмотра ценные вещи.

Не рассказывайте никому о своих достижениях и победах, иначе в будущем вас будет преследовать неудача.

Одевайтесь по погоде и не выходите на улицу без шапки. В этот день сильно повышается риск заболеть, а заболевший будет долго выздоравливать.

Не стоит в этот день бездельничать, откладывать важные дела и тратить время впустую.

Приметы погоды 13 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Первый снег выпал - через 40 дней начнется настоящая зима.

Если луна ночью очень бледная, то скоро погода ухудшится.

Куры начали линять - скоро потеплеет.

Если журавли уже улетели в теплые края, то зима будет ранней и морозной.

Петухи запели раньше, чем обычно - к потеплению.

Если ещё не пропали мухи и комары, то бабье лето пока не кончилось.

Гром 13 октября предвещает хороший урожай грибов в лесах.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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