День ангела сегодня отмечают Василий, Анна, Иван и другие.

День ангела - это христианский праздник, который отмечают многие украинцы. Он касается именинников и их "святых тезок". По этому случаю можно пойти в церковь или помолиться дома. Кроме того, стоит отправить близким открытки с теплыми словами.

Именинники по новому календарю

Именины отмечают по новому и старому церковному календарю.

Василий - открытые, доброжелательные, жизнерадостные и уравновешенные мужчины. Они имеют собственное мнение по любому поводу, отличную память, настоящие интеллектуалы.

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Георгий - честолюбивые, добрые, умные и порядочные люди. Мечты отвлекают их от реального мира. Они быстро забывают обиды, а вместо мести награждают оппонентов едкой иронией.

Егор - свободолюбивые, закрытые и неприступные, ответственные и решительные мужчины. Они тщательно обдумывают каждое решение, уверены в себе и обладают хорошей интуицией.

Иван (также по старому стилю) - в этом мужчине сочетается добродушие, бесстрашие, вспыльчивость и импульсивность. Он верит в справедливость.

Ефим - эмоциональные, общительные и подвижные мужчины. У них нежная и эмоциональная душа. В то же время они трудолюбивы и талантливы.

Ян (также по старому стилю) - толерантный и терпеливый человек. Этот человек взвешенный и сдержанный, но его "нет" обсуждению не подлежит. Обладает хорошим чувством юмора.

Кто празднует именині сегодня по старому стилю

Николай - добрые, энергичные мужчины, которые могут выглядеть отчужденно из-за непоколебимого и спокойного характера. Они очень честны и не простят ложь.

Петр - это медленный на старте человек, который достигает своих целей упорством. Он эмоционально уязвим и очень любит порядок.

Севастьян - целеустремленный, чрезвычайно упрямый и общительный человек. Всегда хочет быть во всем первым.

Сергей - значение имени "слуга Бога". Творческие и одаренные мужчины. Они не стремятся к лидерству и работать ему легче в одиночку. Преданные друзьям и готовы прийти им на помощь в любое время.

Анна - настоящая женщина, для которой важна профессиональная и творческая самореализация. Она не приемлет судьбу домохозяйки и ее избранник должен уважать ее личные амбиции.

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